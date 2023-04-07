طريقة عمل الغريبة بخطوات الشيف فاطمة أبو حاتي.. «عشان ما تشتريش من بره»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع اقتراب عيد الفطر، ترغب العديد من السيدات، في معرفة طريقة عمل الغريبة بخطوات الشيف فاطمة أبو حاتي، إذ تعد من الطقوس والعادات الأصيلة للمصريين، بل ولكل مسلمي العالم، فبعد أيام طويلة من الصيام، يرغب الجميع في تناول الحلوى، خاصة الغريبة في صباح أول أيام الفطر بعد الشهر الكريم.

وتستعرض «هن» خلال التقرير التالي طريقة عمل الغريبة بأسهل الطرق وبأقل التكليفات، على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي.

مقادير طريقة عمل الغريبة مع فاطمة أبو حاتي

- 4 أكواب من الدقيق الأبيض.

- 2 كوب من السمنة، ويفضل استخدام السمنة البلدي البيضاء، لعدم تغيير شكل ولون الغريبة.

- 1 كوب من السكر البودر المنخول جيداً.

- ملعقة من الفانيليا.

- رشة ملح صغيرة جداً.

مقادير تزيين الغريبة:

تكون حسب الرغبة، فيمكن وضع اللوز، البندق، الفول السوداني، وفقاً لما تفضيله.

طريقة عمل الغريبة مع فاطمة أبو حاتي

- الخطوة الأولى: في الخلاط الكهربائي، ضعي السكر والسمن واضربيهم معهم جيدًا.

- الخطوة الثانية: ضيفي الفانيليا، الزيت معًا حتى تتجانس المكونات.

- الخطوة الثالثة: في وعاء، ضعي السكر، الدقيق، والسمن واعجني الخليط حتى تحصلين على عجينة طرية ومتماسكة.

- الخطوة الرابعة: اتركي العجين جانبًا ثم اتركيه حتى يرتاح ويتمدد لمدة 30 دقيقة.

- الخطوة الخامسة: خذي كمية من العجين، وابدأي في تكوريها مع عمل فجوة من خلال الكبس على العجين بإصبعك.

- الخطوة السادسة: ضعي على الفجوة حبة فستق ثم ابدأي في رصها في صينية مناسبة.

- الخطوة السابعة: أدخليها إلى الفرن على درجة حرارة 180 لمدة تتراوح من 10 إلى 15 دقيقة، حتى تنضج تمامًا.

أسرار نجاح الغريبة

- احرصي على استخدام نوع جيد من الدقيق مخصص للبسكويت والكحك، حتى تصلين على النتيجة المرغوبة.

استخدام سكر البودرة لتجنب حدوث تكتلات.

- استخدمي نوع سمنة جيد حتى تحصلين على نتيجة مثل المحلات.