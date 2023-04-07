طريقة عمل قشطة الكنافة في المنزل.. «نفس طعم المحلات»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يشتهر شهر رمضان المبارك بالحلويات الشرقية المتنوعة، والتي تكون أشهرها البسبوسة والزلابية والقطايف، أما طبق الكنافة يكون له مكانة خاصة، فتتعد أشكاله وتتفنن ربات البيوت في إعداده، فهناك السادة منها والمانجا والقشطة الذي يفضله الكثير، لذلك سنعرض لكم في السطور القادمة طريقة عمل قشطة الكنافة.

خطوات بسيطة تتطلبها طريقة عمل قشطة الكنافة وطريقة عمل الكنافة أيضا، وفق وصفة خبيرة الطبخ نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها «على قد الإيد»، الذي يجري إذاعته على قناة CBC سفرة، كالتالي:

مقادير صينية الكنافة بالقشطة

- كنافة مفتتة.

- سمنه.

-كوب لبن.

- 3 ملعقة كبيرة نشا.

- ملعقة صغيرة ماء زهر.

فول سودانى مجروش.

- جوز هند.

- شربات.

طريقة عمل قشطة الكنافة

- سيحي الزبدة وقلبيها مع الكنافة المفتتة وإفردي نصف الخليط فى صينية.

- من الممكن إضافة القليل من السكر البودرة وتقليبها مع الكنافة والسمن.

- أضيفي إلى اللبن المغلي على النار النشا المذاب فى القليل من اللبن.

- افردي خليط المهلبية بعد أن يبرد قليلاً على الكنافة مع الفول السوداني المجروش وجوز الهند.

- رصي طبقة أخرى من الكنافة والسمن وساوي الوجه.

- أدخلي الصينية الفرن حتى تمام النضج ثم اسقيها بالشربات وزيني الوجه بالمهلبية والفول السوداني المجروش وجوز الهند.

ويمكن عمل الكنافة بالكاستر في الخطوات التالية:

المقادير

- نصف كيلو كنافة.

- نصف كوب سكر بودرة.

- كوب سمن.

ولتحضير الكاستر:

- كوبان من اللبن.

- معلقتان كبيرة كاسترد.

- نصف كوب قشطة بلدي.