كيفية صلاة الاعتكاف للنساء في المنزل؟.. «الإفتاء» توضح

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الاعتكاف في رمضان واحدة من السنن التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوصى به أمته، حيث بالتزامن مع اقتراب العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، والحرص على الاعتكاف خلال تلك الليالي العشر المباركة بدأت الكثير من السيدات يبحثن عن كيفية صلاة الاعتكاف للنساء في المنزل؟.

صلاة الاعتكاف للنساء في المنزل

هناك شروط مختلفة عن كيفية صلاة الاعتكاف للنساء في المنزل حيث يفضل عند اعتكاف النساء في المنزل أن تكون المرأة في مصلاها داخل البيت، أو تخصيص حجرة بمفردها وهادئة، حتى تتمكن من أداء الصلاة وتلاوة القرآن والاعتكاف بصورة صحيحة، ولا تتعرض لأي تأثيرات خارجية خلال القيام بالاعتكاف وذلك بحسب ما ذكرته دار الإفتاء عبر مقطع فيديو بقناتها الرسمية على منصة الفيديوهات «يوتيوب».

أوضحت دار الإفتاء أن اعتكاف المرأة في المنزل جائز شرعًا ولا مانع فيه كما أن هناك شروط لاعتكاف المرأة في المنزل، لذلك ينبغي للمعتكفِ أنْ يشتغلَ بالذكر والقراءة والصلاة والعبادة، وأن يتجنب ما لا يعنيه من حديث الدنيا، ولا يخرج من اعتكافه في غرفته إلا لقضاء الحاجة أو وجود حاجة ضرورية لذلك.

شروط صلاة الاعتكاف في المنزل

ومن شروط اعتكاف المرأة في رمضان أشارت دار الإفتاء المصرية إلى أنه كي يصح اعتكاف السيدة يجب أن تتبع عدة أمور خاصة إن كانت ستعتكف في المسجد، ألا وهي:

- استئذان المرأة من زوجها إن كانت متزوجة.

- أن يتسم المكان الذي ستعتكف به المرأة بأمانه من الفتنة، حيث أنه لا يصح اعتكاف المرأة في مسجد لا يتواجد به مكانًا خاصًا بصلاة النساء.