بعد ظهور منى زكي بمسلسل الوصاية.. طرق للحفاظ على شعرك تحت الحجاب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

إطلالة جديدة ظهرت بها الفنانة منى زكي في مسلسل تحت الوصاية الذي يعرض ضمن السبق الرمضاني كانت مرتدية الحجاب وملابس بسيطة تجسد فيها دور سيدة أربيعينة مات زوجها وترك لها طفلين، وتعتمد على ابنها ياسين في الاهتمام بأخته الصغيرة خلال فترة عملها، إذ أنها بعد رحيل الزوج تجد نفسها وحيدة في مواجهة الحياة، وهو الأمر الذي يضطرها للنزول إلى الشارع، وتتجه إلى امتهان مهنة الصيد.

مسلسل تحت الوصاية

تساءل العديد من المتابعين عن كيفية استطاعة الفنانة منى زكي على الحفاظ على شعرها خاصة بعد ظهورها في المسلسل بالحجاب ولأن هناك العديد من الفتيات يفضلن ارتداء الحجاب في شهر رمضان المبارك يقدم موقع «هن» عدة نصائح يجب اتباعها للحفاظ على الشعر.

نصائح للحفاظ على الشعر تحت الحجاب

يجب على الفتيات قبل ارتداء الحجاب تصفيف الشعر بشكل جيد وذلك حتى لا يتعرض الشعر للتكسير حيث يجب عمل كعكة منخفضة أو ذيل حصان منخفض، مع مراعاة عدم شد الشعر، أو يمكن عمل ضفيرة لضمان ثبات الشعر وعدم خروجه من الطرحة وذلك بحسب موقع «coveteur».

غسل الحجاب بانتظام من أهم الأشياء التي يجب فعلها إذ يجب التأكد من نظافة الحجاب أول بأول والتأكد من عدم وجود الأتربة والعرق، وتراكم الزيوت التي يتم استخدامها على الشعر ويفضل عدم ارتدائه وهو مبلول حتى لا يتسبب في تكوين الفطريات الضارة بالشعر.

بعد الوصول إلى المنزل وخلع الحجاب يجب فك الشعر نهائيا حتى يتنفس الأكسجين، كما يجب تدليك فروة الشعر باليدين دون استخدام أي زيوت أو كريمات وذلك لتعزيز الدورة الدموية ونمو الشعر ويفضل استخدام مشط واسع الأسنان مع اختيار المنتجات المناسبة لترطيب الشعر.

عدم ارتداء الحجاب مع الشعر الرطب خاصة أن تلجأ الكثير من الفتيات إلى ارتداء الحجاب مباشرة بعد غسل الرأس، ولكن فروة الرأس الرطبة والشعر الرطب يمكنه أن يدمر الشعر مع الوقت الطويل ويسبب القشرة ويجب الحرص على تنظيف الشعر مرتين في الأسبوع بالشامبو فقط، حتى لا يفقد الزيوت الطبيعية الموجودة فيه.