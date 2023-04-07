لتجنب مصير عايدة ووداد في «جعفر العمدة».. نصائح لعلاقة سوية مع «سلفتك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

طرح خلال الموسم الرمضاني مسلسل جعفر العمدة، بطولة محمد رمضان، وشارك فيه العديد من النجوم، إذ تدور قصته حول رجل متزوج من أربعة نساء، وخُطف ابنه، وخلال تتابع الأحداث يحدث الكثير من المشاحنات، التي تأتي في سياق الأحداث من جهة زوجته الرابعة وزوجة شقيقه، وتفاعل الجمهور كثيرًا معهما، مندهشين من المشكلات التي يفتعلاها، متسائلين كيف تكون العلاقة سوية مع زوجة شقيق الزوج، وهو ما نلقي عليه الضوء من خلال «هُن».

خلافات بين وداد وعايدة في جعفر العمدة

تدور الخلافات بينهما في إطار الإثارة، في مسلسل جعفر العمدة، إذ رأت «عايدة»، الدور الذي تقوم به الفنانة زينة، زوجة شقيق جعفر زوجها، وهي «وداد»، الدور الذي تقوم به جوري بكر، في السجن تزور إحدى المسجونين في السجن الرجالي، وهو ما خافت منه وداد فاتهمتها بضربها وإحداث إصابتها، ثم قام شقيق جعفر بضربها وأثناء ذلك جاء محمد رمضان ليبرح أخيه ضربًا، محذرًا من المساس بها، وتأتي المشاحنات مجددًا عندما تذهب عايدة إلى وداد وتخبرها بمعرفة من تزوره، وعلى إثره تساءل الجمهور، لما هذه المشاحنات، وكيفية العيش بعلاقة سوية مع أسرة الزوج والسلفة أي زوجة شقيق زوجك.

كيف تصلحين علاقتك بـ«سلفتك»

ومن جانبها قدمت إيناس علي، إخصائية الطب النفسي والإرشاد الأسري، نصائح لعلاقة سوية دون مشاكل مع سلفتك، إذ قالت، «السلف هو كل من كان ذوِي قرابة في العائلة أو السن، والمعاملة الحسنة يجب أن تعمم على القرابة جميعها»، وقدمت نصائح عديدة لعلاقة سوية مع السلفة، وهي كالتالي:

- لا يجب على المرأة أن تتعامل مع زوجها أو أهل زوجها على أنهم غرباء عنها.

- لا ينبغي أن تضغ نفسها في تنافس بينها وبين سلفتها.

- يجب أن تتقي الله في التعامل معها، ولا تغضبها بالقول أو الأفعال.

- كما أن للزوجة حقوق عليها واجبات يجب أن تقوم بها تجاه زوجها، وأهمها أن تقوم ببر أهله.

- يجب أن تحاول التقرب منهم ومساعدتهم إرضاءً لنفسها، حتى لا تعيش في مشاحنات.