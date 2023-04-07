4 شخصيات أحبها الجمهور لدنيا سمير غانم في رمضان.. منها هدية ولهفة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد غياب دام لأكثر من 3 سنوات، عادت الفنانة «دنيا سمير غانم» إلى الدراما الرمضانية منذ مسلسل «بدل الحدوتة تلاتة»، الذي عُرض عام 2019 لتشارك في الموسم الحالي بمسلسل يحمل اسم «جت سليمة» الذي تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والفانتازيا، ويهتم بالقيم والتقاليد الأسرية المصرية، من خلال مغامرات يتعلم منها الكبار طرق التعامل مع أطفالهم.

شخصيات جسدتها دنيا سمير غانم

استطاعت الفنانة دنيا سمير غانم أن تخطف قلوب العديد من المشاهدين من خلال الشخصيات التي جسدتها في الأعمال الدرامية المختلفة منها شخصية «هدية» التي كانت تجسدها في مسلسل الكبير أوي منذ انطلاق جزئه الأول مع الفنان أحمد مكي وكانت تقوم بدور زوجته كما أن شارك معها والدها الفنان الراحل «سمير غانم» حيث ظهر كضيف شرف في دور «الحج درديري» والد «هدية».

من الشخصيات التي جسدتها الفنانة «دنيا سمير» هي «لهفة» وتدور أحداث المسلسل الذي تم عرضه عام 2015 في إطار كوميدي حول فتاة طموحة حلمها الوحيد أن تصبح ممثلة وتحاول الاعتماد على خالها الذي كان يعمل ريجيسيرا لكي يحقق لها ماتحلم به، فهي لا تريد أن تتحول إلى مجرد كومبارس كما هو حال والدها.

مسلسل نيللي وشريهان

شخصية «نيللي» في مسلسل «نيللي وشريهان» الذي قدمته الفنانة «دنيا سمير غانم» وشقيتها «إيمي سمير غانم» وأيضا شارك في المسلسل والدهما الراحل «سمير غانم» وكانت تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، حيث جسدت الفنانة «دنيا» دور نيللي وهى فتاة ثرية وكانت وتجسد «إيمي» شخصية فتاة فقيرة تُدعى شريهان، إلى جانب كونهما ابنتا عم، فهما شخصيتان متنافرتان تمامًا، لكنهما تضطران لتنحية الخلافات جنبًا، لحل لغز ميكي، الذي يوصلهما إلى ميراث جدهما مكاوي أبو الخير.

وجاءت من الشخصيات التي جسدتها الفنانة «دنيا سمير غانم» وعلقت في أذهان الجمهور هى شخصية «عتاب حبيب» في مسلسل في اللالالاند الذي عرض في رمضان 2017 وتدور أحداثه حول مجموعة من الشباب يسافرون إلى إندونيسيا، لكن تحدث بعض المشكلات التى تؤدى إلى عطل فى محركات الطائرة، والتى يضطر قائدها لتغيير مسار الطائرة، والهبوط بهم إضطراريًا في إحدى جزر تايلاند، ويحاولون أن يخرجوا من الجزيرة بأي طريقة.