طريقة عمل طاجن العكاوي في الفرن.. خطوات سهلة وزي المحلات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر طاجن العكاوي من الأطعمة المفضلة لدى الكثير من أفراد الأسرة، حيث تساعدهم على الشعور بالشبع، كما تتميز بطعمها اللذيذ والشهي، لذلك تحرص ربات المنزل على تحضيرها في شهر رمضان المبارك الذي تكثر فيه العزومات ونتيجة لذلك نقدم طريقة عمل طاجن العكاوي في الفرن.

خطوات بسيطة تتطلبها طريقة عمل طاجن العكاوي في الفرن على طريقة الشيف الشربيني، خلال تقديمه برنامجه «الشيف»، المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»:

المقادير:

عكاوي

بصل

ثوم

زعتر

جزر

كرفس

جوزة الطيب

حبهان

طماطم

بهارات

ورق لورا

ملح وفلفل

زيت

فلفل حار

مرقة

طريقة تحضير طاجن العكاوي في الفرن

- يقطع البصل ويشوح في طاسة مع الزيت.

- يُفرم الثوم مع الجزر والفلفل الحار والكرفس في الكبة.

- يُضاف إلى البصل جوزة الطيب وزعتر وبهارات وحبهان ورق لوري ومكعب مرقة.

- تُحمر قطع العكاوي في زيت من كل الجوانب ويضاف إليها خليط الجزر.

- تفرم الطماطم وتضاف إلى العكاوي مع البصل.

- يترك الخليط على النار حتى تتجانس المكونات تمامًا.

- يوضع الخليط في طاجن من الفخار وبعدها يوضع الطاجن في الفرن حتي تكتمل النضج

- تقدم ساخنة.

طريقة عمل طاجن العكاوي بالبقدونس

كيلو عكاوي.

2 بصلة شرائح.

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

2 ثمرة طماطم مقشرة مفرومة بدون بذر.

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

2 فص حبهان.

ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2 فص ثوم مفروم.

ربع ملعقة صغيرة ورق لورا مطحون.

ملعقة صغيرة كمون ناعم.

ملعقة صغيرة بهارات لحم.

سمنة.

زيت زيتون.

نصف لتر ماء.

طريقة تحضير طاجن العكاوي

شوحي البصل في الزيت والسمنة على النار.

تضاف قطع اللحم ويقلب الخليط.

تضاف الطماطم والبصل والكرات والبقدونس والثوم.

يضاف ورق اللورا والكمون وجوزة الطيب والحبهان والبهارات.