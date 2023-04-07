الامارات | عاصي الحلاني يتحدث لأول مرة عن تفاصيل اختطافه وتعذيبه في لبنان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حل النجم اللبناني عاصي الحلاني ضيفاً على برنامج "مراحل" للإعلامي السعودي علي العلياني، تحدث فيه عن الكثير من الأمور الشخصية ومسيرته الفنية، كما أبدى وجهة نظره وآرائه في الخلافات بين الفنانين اللبنانيين، وتحدث عن تفاصيل اختطافه وتعذيبه إبّان الحرب الأهلية في لبنان، وعلاقته بالرئيس الأسبق سعد الحريري (قبل أن يكون له علاقة بالسياسة وقبل أن يكون رئيساً).

واعترف الحلاني بخسارته لأمواله في البنوك اللبنانية، قائلاً إنه حدث معه مثلما حدث مع العديد من اللبنانيين المودعين إثر أزمة المصارف اللبنانية، رافضاً الكشف عن حجم الخسارة التي خسرها، قائلاً إن الجواب صعب، لكنه اضطر لاحقا للإجابة فقال إنه خسر نحو 10 ملايين دولار، للتهرب من سؤال "من هو فنان لبنان الأول"، بعدما عرض عليه صورة ضمته هو شخصياً مع 3 فنانين لبنانين هم وائل جسار، وفارس كرم، ووائل كفوري.

وتطرق الحلاني إلى تفاصيل اختطافه وتعذيبه إبان الحرب الأهلية في لبنان، مشيراً إلى أنه عاش مرحلة سيئة للغاية عندما كان في عمر الـ16، وكان ذلك بين 1975 وحتى 1990، وتمنى لو يستطع محوها من تاريخه، موضحاً أنه وكل جيله لم يعيشوا الطفولة التي كانوا يحلمون بها.

ووجه الحلاني رسالة إلى ابنته ماريتا مع اقتراب موعد زفافها على كميل أبي خليل، قائلاً لها "لا تنسي البيت الذي ترعرت فيه، وأن تصوني زوجك".