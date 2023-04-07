الامارات | عمرها 106 سنوات .. من هي المعمرة الفلبينية التي تصدرت غلاف مجلة «فوغ» ؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مجلة «فوغ» الفلبينية أن وانغ أود نجمة غلافها لشهر أبريل، وهي خطوة جعلت فنانة الوشوم الفلبينية البالغة من العمر 106 سنوات، الشخص الأكبر سناً على الإطلاق الذي يظهر على غلاف المجلة، حسب «سي إن إن».

وأتقنت وانغ أود، فن رسم الوشوم، وهو أمر تعلّمته من والدها. وتعيش الفلبينية في قرية بوسكالان الجبلية، وتُعتبر أقدم «مامباباتوك» في البلاد؛ وهو مصطلح يُستخدم لوصف رسّامي وشوم كالينغا التقليدية.

وأضافت المجلة: «طبعت (وانغ أود) رموز قبيلة كالينغا، التي ترمز إلى القوة، والشجاعة، والجمال، على جلد آلاف الأشخاص».