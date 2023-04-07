خطوات بسيطة تساعدك على تمارين الكارديو أثناء الصيام.. «مش هتاخد وقت»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحاول العديد من الأشخاص الحفاظ على لياقتهم البدنية خلال شهر رمضان المبارك الذي تكثر فيه العزائم والأكلات المتنوعة به مثل الحلويات والمحاشي الأمر الذي يجعلهم يبحثون عادة عن أفضل توقيت لممارسة تمارين الكارديو أثناء الصيام، وهو ما نستعرضه خلال السطور التالية.

نصائح لممارسة تمارين الكارديو أثناء الصيام

هناك عدة نصائح يجب الأخذ بها في الاعتبار عند ممارسة تمارين الكارديو أثناء الصيام بحسب موقع «مايو كلينك»، تتمثل في:

- يجب ممارسة الرياضة قبيل تناول وجبة الإفطار مباشرة، «التمرين يخلص وأفطر على طول».

- ضرورة الإفطار أولًا بتناول كوب من المياه، «لازم المياه تكون أول حاجة تدخل الجسم».

- التمرين في مكان جيد التهوية ومكيف، وبعيدًا عن أشعة الشمس، حتى لا يخسر الجسم كميات إضافية من المياه خلال وقت الصيام.

تساعد تمارين الكارديو خلال ساعات الصيام، على سرعة حرق الدهون بشكل فعال، وذلك من خلال كسر الدهون المخزنة في الجسم أثناء فترة الصيام وأيضا منع تراكم الدهون داخل الجسم وتقليل نسبة السكر في الدم وتنظيم عملية الأيض ويساعد أيضا على حرق سعرات حرارية بشكل أكبر من التمرين في الوقت العادي.

نصائح لتجنب الشعور بالدوار خلال ممارسة التمارين الرياضية

هناك بعض الأشخاص تشعر بالدوار أو الإرهاق خلال ممارسة التمارين، وكذلك العطش أو الجفاف، لذلك يجب اتباع تلك الخطوات خلال أداء التمرينات الرياضية:

- الحرص على تناول وجبات خفيفة قبيل الذهاب إلى الصالة المخصصة للتمارين الرياضية، حيث تتمثل تلك الوجبة في كمية قليلة من البروتينات والكربوهيدرات التي يحتاجها الجسم بشكل خاص لبذل المجهود الكافي لأداء المهام الرياضية.

- ضرورة الإحماء قبل الدخول لممارسة التمرينات الرياضية، وذلك من خلال عمليات التسخين، ويجب أن تتراوح مدتها من 5 إلى 10 دقائق ولا تقل عن تلك المدة المحددة.

- ضرورة الحرص على تناول كميات وفيرة من المياه، خلال أداء التمرينات الرياضية، لمنع حدوث الجفاف، والحفاظ على طاقته.