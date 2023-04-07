طريقة عمل بلح الشام بالمقادير فى المنزل مثل المحلات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعشق الأطفال الصغار حلوى بلح الشام بمختلف أنواعها وأطعمتها المختلفة، التي تدخل إلى القلب بطعمها اللذيذ، لذلك يمكنك تحضير حلويات بلح الشام بالمقادير بمكونات بسيطة وخطوات سهلة للصغار، ويمكنك أيضا تشكيلها كما تحبين وتزينيها سواء بالنوتيلا والمكسرات أو بالشكولاته البيضاء، وكذلك يمكنك حشوها بالنوعين السابقين أو بالعسل الأبيض، ويقدم «هن» طريقة عمل بلح الشام بالمقادير في المنزل زي المحلات على خطى الشيف نجلاء الشرشابي على فضائية «cbc» سفرة.

مقادير عمل بلح الشام بالمقادير

- 2 كوب دقيق.

- كوب ونصف ماء.

- ملعقة كبيرة سكر.

- 6 بيض.

- فانيليا.

- نصف كوب زيت.

- زيت للقلي.

- شربات.

طريقة عمل بلح الشام بالمقادير في المنزل زي المحلات

ولطريقة عمل بلح الشام بالمقادير في المنزل زي المحلات، يفصل إتباع الخطوات التالية:

- ضعي الزيت والماء في وعاء على النار، وضيفي إليهم الدقيق والسكر، وقلبي باستمرار للحصول على عجينة متجانسة.

- ضعي العجينة في العجان، وضعي عليها البيض الواحدة بعد الأخرى مع الفانيليا واخفقيهم جيدا.

- ضعي العجينة في كيس حلواني، ويشكل في طاسة بها زيت فور وضعها على النار، واتركيه قليلا ثم قلبيه ثم ضعيه في الشربات، ويصفى ويقدم بلح الشام باردا، ويمكن تزينه بجوز الهند، ويمكنك حشوه بالنوتيلا أو تزينيه بها حسب الرغبة.

- يمكنك عمل بلح الشام في المنزل بصريقة صحية من خلال استخدام زيت الزيتون والعسل، بدلا من الزيوت العادية والسكر، وتقليل الكربوهيدرات والدهون قدر استطاعتك حتى يكون صحيا أكثر.