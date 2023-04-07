«مايا» سورية تستقبل رمضان بـ«الشاكرية والتمر الهندي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل»، كلمات مقتطفة من أغنية المطرب «حسين الجسمي»، التي تبزر جمال الشهر الكريم في أم الدنيا، وكيفية اختلافه عن دول العالم، وهو ما جسدته مايا شيلي، السورية صاحبة الـ25 عاما، التي أعجبت بجمال مصر منذ وصولها.

قبل عام جاءت الفتاة السورية لتستقر في القاهرة، ليكون هذا أول رمضان لها داخل مصر، مشيرة إلى أنها في لحظة شوق واشتياق لتعيش هذه التجربة، التي سمعتها من أصدقائها خاصة بعد مشاهدتها الأجواء الرمضانية قبل قدوم الشهر المبارك، «أنا متشوقة جدا أني أشوف رمضان في مصر خاصة صحابي كلهم بيحكيلوا عن الأجواء الرمضانية المختلفة هنا»، بحسب ما رواته في حديثها لـ«الوطن».

السفرة السورية في رمضان

تحدثت «مايا» عن العادات السورية في شهر رمضان، وأشهر الأكلات السورية الرمضانية، قائلة إنهم قبل قدوم شهر رمضان المبارك، تبدأ العائلات في تجهيز الاحتياجات الرمضانية، ومكونات المأكولات السورية، التي أهمها «الفتوش» والكبسة وشاكرية وملفوف.

العادات الرمضانية في سوريا

الشهر الكريم في سوريا له رونق خاص، يتمثل في أن الأشخاص يبدأون في الاستغفار والتسبيح قبل آذان المغرب،«احنا من آذان العصر بنبدأ نحضر الأكل والعصائر، زي شراب البرتقال وسوس التمر وتمر هندي وقبل المغرب بنبدأ نستغفر ونسبح»، موضحة أن النساء تذهب إلى المساجد لأداة صلاة التراويح.

تتشابه العادات الرمضانية السورية مع العادت المصرية بشكل كبير، وتتمثل في المسحراتي والزينة، «احنا في سوريا كمان عندنا المسحراتي والمزينة الناس بنتزين البيوت من جوا والمحلات والمطاعم».

شعور غريب ينتاب الفتاة السورية نظرا لأن هذا يعد أول رمضان لها في مصر، مشيرة إلى أنها تتوقع تجربة جديدة ومميزة، «أنا الاستعدادت اللي شوفتها في مصر قبل رمضان جميلة جدا، وواثقة أنها ستكون تجربة جميلة، خاصة أني الروحانيات مختلفة».