شهور من الألم.. تفاصيل الأيام الأخيرة لـ شيرين الطحان على فراش المرض

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

سنوات من الصراع مع المرض الخبيث، عاشتها الإعلامية والفنانة شيرين الطحان عقب علمها بإصابتها بمرض السرطان، الذي حاولت إخفائه وعدم البوح بتفاصيله، فلم تتاجر بآلامها وأوجاعها، بقيت طويلًا بعيدة عن الأنظار تحديدًا بعد مشاركتها في الجزء الأول من مسلسل «رمضان كريم» حاولت الاكتفاء بعائلتها الصغيرة وابنتيها «مريم» و«ميرا» وكأنها تحاول الشبع منهما قبل أن يشتد المرض عليها، وتتراجع شيئًا فشيئًا، لتبقى طويلًا في العناية المركزة تحارب المرض والألم قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة في منتصف الشهر الكريم.

تفاصيل الأيام الأخير لـ شيرين الطحان على فراش المرض

اشتد المرض على الفنانة الراحلة شيرين الطحان، فلم تجد نفسها إلا داخل الرعاية المركزة بإحدى المستشفيات، تصارع السرطان ونقص البوتاسيوم الذي بات يهدد حياتها، فلم تجد أمامها سوى طلب الدعاء من محبيها على أمل حدوث المعجزة، إلا أن القدر أبى أن يعطيها فرصة جديدة للحياة.

إعلان مرض الفنانة شيرين الطحان

خلال الفترات الماضية، ومع تصدر اسم الراحلة عناوين الأخبار، ومحركات البحث، أعلن الدكتور خالد منتصر عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، عن مرضها المتسبب في دخولها العناية المركزة، قائلاً: «قلوبنا مع الإعلامية والفنانة الرقيقة شيرين الطحان، مرض السرطان ينهش بقسوة، تحتاج إلى قرار علاج على نفقة الدولة لاستخدام العلاج الموجه، كلنا أمل وفي انتظار تحقيق الطلب».

شيرين الطحان تكشف إصابتها بنقص البوتاسيوم

وخلال الشهر الماضي، كشفت شيرين الطحان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بعد نقلها للمستشفى، عن تدهور حالتها الصحية ومعاناتها من مشكلات في القلب والرئة، ونقص في مكونات الدم والبوتاسيوم.

دعاء وأمنية أخيرة للراحلة

في 28 فبراير 2023، دونت شيرين الطحان، التي رحلت عن عالمنا أمس، دعاء مقتضبا، قائلة: «اللهم أرنا خيرا وأسمعنا خيرا»، الأمر الذي تفاعل معه العشرات من أصدقائها، دون أن تعلن فيه ما تعانيه، محتفظة بآلامها الجسدية والنفسية لها ولأسرتها والمقربين.

تدهور الحالة الصحية لـ شيرين الطحان

وكشف مصدر مقرب من الفنانة شيرين الطحان، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها قبل رحيلها، مؤكدًا إنها شهدت تدهورا كبيرا خلال الأسابيع الأخيرة، وجرى احتجازها داخل غرفة العناية المركزة.

وأكد المصدر لـ«الوطن»، أن الحالة الصحية لشيرين الطحان ازدادت سوءا خلال الأيام الأخيرة، ما دفع الأطباء المتابعين لحالتها بمنع الزيارة عنها، لحين الوقوف على تفاصيل حالتها الصحية، وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي، وذلك قبل أن تفيض روحها إلى بارئها.

الشركة المتحدة تعلن التكفل بالعلاج

استجابة إنسانية، بادرت بها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إذ أعلنت تكفلها بعلاج الإعلامية والفنانة شيرين الطحان على نفقاتها، في مشهد إنساني لم يكتب نهايته سوى الموت، حيث انتقلت الراحلة لجوار ربها على الفور، تاركة المعركة أمام السرطان في النهاية.

وأُقيمت صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة شيرين الطحان بمسجد فاطمة الشربتلي، اليوم بعد صلاة الجمعة، وسيوارى جثمانها الثرى داخل مقابر العائلة.