دعاء إذا دعوت به بعد صلاة ركعتين يقضي الله لك حاجتك (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهر رمضان هو أكثر الشهور المحببة لشعوب المسلمين حول العالم، إذ يحرص المسلم على المواظبة على العبادات، ودفع الصدقات، وقراءءة القرآن والأذكار طمعًا في رحمة ومغفرة من الله سبحانه وتعالى، ويلجأ الكثير منهم لتحري أوقات استجابة العاء لرفع أيديهم داعيين إلى الله عز وجل، يطلبون ما يتمنون ويرجون الله لاستجابتها.

تعرف على دعاء إذا دعوت به بعد صلاة ركعتين يقضي الله لك حاجتك

ودومًا ما يبحث المسلم على أوقات استجابة الدعاء، أو صيغة لدعاء يستجيب الله عز وجل له، وهو الأمر الذي أبرزه برنامج «فتاوى الناس» خلال إحدى حلقاته على قناة «الناس»، مؤكدًا أن صيغة الدعاء مستجابة بإذن الله، لمن يعاني من كرب أو بلاء، أو دين، أو مشكلة أسرية.

وجاءت صيغة الدعاء المستجاب، وفقًا لما ذكرته فضائية «الناس» كالتالي: «توضأ وصلي ركعتين، ثم قُل (اللهم إني اسألك واتوسلك إليك وبنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني اتوسل بك إلى ربك وربي فاقضى حاجتي)».

دعاء قبل الإفطار

توجد الكثير من الأدعية التي يمكن أن يرددها المسلمين قبل الإفطار، من بينها:

- اللهمّ أعوذُ برضاك من سخطِك، وبمعافاتِك من عقوبتِك، وأعوذُ بك منك لا أُحْصى ثناءً عليك أنت كما أثنيتَ على نفسِك.

- اللَّهمَّ إني أعوذُ بك من علمٍ لا ينفعُ، وقلبٍ لا يخشعُ، ودعاءٍ لا يُسمعُ، ونفسٍ لا تشبعُ.

- اللَّهمَّ رحمتَكَ أرجو فلا تكِلْني إلى نفسي طرفةَ عينٍ وأصلِحْ لي شأني كلَّه لا إلهَ إلَّا أنتَ.

- اللَّهمَّ آتِنا في الدُّنيا حَسنةً وفي الآخرةِ حَسنةً وقِنا عذابَ النَّارِ.