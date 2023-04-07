طريقة عمل كيكة البرتقال بوصفة الشيف نجلاء الشرشابي.. سهلة وريحتها تخطف

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تفضل عديد من الأمهات، اللجوء إلى طريقة عمل كيكة البرتقال، والابتعاد على الحلويات الرمضانية الشرقية المعهودة، لاستبدالها بوصفات مخبوزات شهية وسريعة، على رأسها كيكة البرتقال، إذ تعد من أنواع الكيك المميزة بمذاق ورائحة مختلفة، ويمكن تحضيرها بخطوات سريعة وغير مكلفة في المنزل.

طريقة عمل كيكة البرتقال

نقدم لك طريقة عمل كيكة البرتقال، بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير طريقة عمل كيكة البرتقال

2 كوب دقيق.

1 كيس بيكينج بودر.

ذرة ملح.

1 كوب ذرة ملح.

5 بيضات.

1 كوب زيت ذرة.

ثلاثة أرباع كوب عصير برتقال.

1 ملعقة كبيرة بشر برتقال.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

صوص البرتقال:

بشر برتقال.

عصير برتقال.

لون طعام برتقالي.

شرائح برتقال.

طريقة تحضير كيكة البرتقال

- في البداية، احضري العجان، أو الخلاط الكهربائي، أو باستخدام المضرب الكهربائي، واضربي السكر مع البيض في العجان.

- ضيفي البيكينج بودر والدقيق والفانيليا.

- ضيفي في الخطوة التالية، بشر البرتقال ثم ضيفي الزيت للخليط.

- ارفعي العجينة، وادهنيها بالزبدة، ورشيها بالدقيق وصبي الخليط في الصينية.

- ادخلي الصينية في الفرن، على أن تكون درجة الحرارة 180، حتى تنضج الكيك.

بعد أن تبرد الكيكة زينيها بشرائح البرتقال، مع سيرب البرتقال والسكر، ولون الطعام البرتقالي.

طريقة تحضير صوص البرتقال للتزيين

- في إناء متوسط، ضعي السكر على النار، ثم ضيفي عصير البرتقال ولون الطعام الصحي البرتقالي.

- قطعي البرتقال إلى شرائح حلقات وضعيها في السيرب، ثم زيني بها الكيكة.