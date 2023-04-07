طريقة عمل الجلاش الحلو في رمضان.. «حضريه مع كوب الشاي»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل الجلاش الحلو بالمكسرات، أو سادة مغمور بالعسل والشربات، او حتى بالكنافة، تعد من الوصفات التي تعتمد عليها ربات البيوت في رمضان، بجانب صواني الكنافة وأطباق القطايف، التي يلتف حولها الأسر بعد الإفطار ومشاهدة الدراما الرمضانية المفضلة، لذا تستعرض «هن» في السطور التالية، طريقة عمل الجلاش الحلو، بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل الجلاش الحلو

مقادير طريقة عمل الجلاش الحلو

ولطريقة عمل الجلاش الحلو، يجب توفير المستلزمات التالية:

- لفة جلاش.

- كوب إلا ربع سمن.

- مكسرات حسب الرغبة.

- كوب سيرب تقيل.

طريقة عمل الجلاش الحلو

ولـ طريقة عمل الجلاش الحلو، يفضل اتباع الخطوات التالية:

- اخلطي جميع أنواع المكسرات جيدًا، مع وضع العسل أو السيرب عليها.

- في الخطوة التالية، افردي لفة الجلاش وادهنيها بالسمن.

- ضعي جزء من الحشوة ويُلف الجلاش رول.

- كرري هذه الخطوة حتى تنتهي الكمية كلها.

- رصي رول الجلاش على صينية مدهونة بالسمن.

- ادخليه الفرن الساخن على درجة حرارة 200 على الشبكة.

- انتظري حتى تأخذ اللون الذهبي، تخرج الصينية من الفرن واسقيها بالشربات، مع توزيعه جيدًا، ويُترك حتى يتشرب ويُقدم.

- زيني الوجه بالفستق المجروش.

طريقة عمل الجلاش الحلو بالكنافة

ويمكنك تحضير الجلاش الحلو بأكثر من وصفة منها الجلاش بالكنافة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير عمل الجلاش الحلو بالكنافة:

- لفة جلاش.

- ربع كيلو كنافة.

- زبيب.

- نصف كوب سكر بودرة.

- كوب سمن.

- سيرب.

طريقة عمل الجلاش الحلو بالكنافة

- فرزي الكنافة جيدًا، وحمريها في ملعقتين من السمن، ثم ضعي ملعقتين من السكر والزبيب.

- افردي لفة الجلاش وادهنيها بالسمنة، ثم ضعي خليط الكنافة المحمرة.

- يُلف الجلاش رول، وتُكرر هذه الخطوة حتى تنتهي الكمية كلها.

- رصيها في صينية مدهونة بالسمن، وادخليها الفرن حتى تننضج وتصبح باللون الذهبي.

- اسقيها بالشربات البارد وقدمي الجلاش.