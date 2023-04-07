طريقة عمل البامية باللحمة.. اعرفي سر الخلطة خطوة بخطوة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البامية من أهم الأكلات التي يفضلها الكثير، نظرا لمذاقها الطيب والشهي، وتعتبر من الأساسيات التي لا غنى عنها في شهر رمضان الكريم، إذ تتفنن ربات المنازل في إعدادها بطرق مختلفة، كُل له طريقته الخاصة، وتبحث الأمهات على طريقة عمل البامية باللحمة في المنزل، لتقديمها إلى الضيوف خلال عزومات االشهر الكريم.

ويُقدم هُن طريقة عمل البامية باللحمة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، التي تُقدم وصفات سهلة في متناول الجميع وبأداء مبسط وسهل، حتى يعتبر مرجع لربات المنازل، في شهر رمضان الكريم.

مقادير طريقة عمل البامية باللحمة

ولـ طريقة عمل البامية باللحمة، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

- نصف كيلو بامية.

- ثوم.

- ملعقة سمن.

- مرق لحم.

- كسبرة ناشفة.

- صلصة طماطم.

- نصف كيلو لحم مقطع مكعبات.

- فلفل أسود.

- طماطم.

- بصل.

طريقة عمل البامية باللحمة

ولـ طريقة عمل البامية باللحمة، يفضل إتباع الخطوات التالية:

- الخطوة الأولى، قطعي البصل وحمريه في السمن حتى يصفر لونه ويذبل.

- الخطوة الثانية، ضعي الثوم على خليط البصل، ثم الكسبرة الناشفة وتقلب جيدًا.

- الخطوة الثالثة، ضيفي طماطم العصير، وقلبي لمدة دقيقتين.

- الخطوة الرابعة، إضافة مكعبات اللحم ثم المرقة، واتركيه حتى النضج جيدًا.

- الخطوة الخامسة، إضافة البامية إلى الخليط بعد تسبيك اللحم، ونضجها وتقلب جيدا على النار.

- الخطوة السادسة، وضع الطاجن في الفرن لتنضج، ويمكن تقديمه مع الأرز الأبيض والليمون، كما يفضل البعض تناوله مع العيش البلدي.

طريقة عمل البامية الويكا

مقادير البامية الويكا:

- مرقة لحم.

- خل.

- ثوم.

- ملح.

- فلفل أسود.

- بامية.

- طماطم.

- كزبرة جافة.

- سمن.

طريقة تحضير البامية الويكا

- الخطوة الأولى، سلق البامية في حلة عميقة، ثم إضافة مرقة الدجاج إليها، وضربها في الخلاط.

- الخطوة الثانية، تشويح الثوم المفروم والكزبرة الجافة في السمن على نار متوسطة.

- الخطوة الثالية، خلط البامية مع الخليط السابق وتركها حتى تمام الغليان.

- الخطوة الأخيرة، إضافة الطماطم مع الخل والاستمرار في التقليب، ثم إضافة الملح والفلفل الأسود، وتقديم الويكا للضيوف بالهنا والشفا.