صفة كانت تكرهها شيرين الطحان طوال حياتها.. «بنزعج جدا من أي شخص يعملها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عانت الفنانة شيرين الطحان من مرض السرطان لسنوات عديدة في صمت، كما رحلت في صمت أيضًا، صباح اليوم، إذ توفيت داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، ما سبب صدمة وذهول كبير للجميع، وتحولت صفحات الأصدقاء والمحبين لها لدفاتر عزاءات، متحدثين عن أخلاقها الحميدة التي تمتعت بها، مشيدين بها، وهو ما كان يظهر في جميع اللقاءات لها.

صفة كرهتها شيرين الطحان

ومنذ الإعلان عن وفاتها، عبر متابعوها عن حزنهم الشديد لرحيلها، إذ أنها كانت متواضعة لدرجة كبيرة، ولا تؤذي أحدًا، وهو ما تبين عندما قالت من خلال خاصية البث المباشر على موقع التواصل الاجتماعي عن أكثر صفة تكرهها، إذ عبرت شيرين الطحان قائلة «أنا بنزعج جدًا من أي شخص يكسر خاطر شخص آخر، حاجة دمها تقيل ممكن يتوجه لي لوم، لكن باحترام من غير كسر الخواطر، لأن كسر الخواطر عند ربنا كبير، ومينفعش يبقى في استباحة في حياة الناس الشخصية، وإطلاق الأحكام هذه أكثر الأشياء التي تؤلمني».

وفاة شيرين الطحان

وكانت كتبت شيرين الطحان دعاء معبرًا عن حالتها وعن مرضها، طالبة من الله الخير، كان كالتالي، «اللهم أرنا خيرًا وأسمعنا خيرًا»، وفجأة انطلقت الدعوات لها بالشفاء، ومثلما كان خبر مرضها فجأة، كان خبر وفاتها بعد صراع مع مرض السرطان فجأة، ثم انطفت دعوات الشفاء بخبر وفاتها تاركة حزنًا كبيرًا وألم في القلوب، بعد صراعها مع مرض السرطان.