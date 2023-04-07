كيف تحدثت شيرين الطحان عن أقرب الناس إليها؟.. الدعم والأمان في رحلتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعتبر الفنانة والإعلامية شيرين الطحان واحدة من أهم النجوم اللواتي حققن نجاحا ساحقًا في مجالات مختلفة، وتركت بصمة واضحة بأدوار أحبها الجمهور وتعلقوا بها، خاصة دورها في مسلسل «رقم مجهول»، ومسلسل «رمضان كريم» الجزء الأول، إذ جسدت زوجة المعلم حناوي، حتى رحلت عن عالمنا قبل ساعات إثر الإصابة بمرض السرطان الذي أنهى حياتها داخل أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة.

وكانت تحدثت الفنانة والإعلامية شيرين الطحان، خلال استضافتها في برنامج «عسل أبيض» عن علاقتها بوالدتها ووالد بناتها، وكيف كانوا مصدر الدعم والأمان بالنسبة لها، وعن مشوارها ودخولها الوسط الفني.

والدتي سبب إني أكون مذيعة مشهورة

تحدثت الفنانة شيرين الطحان، خلال استضافتها في برنامج «عسل أبيض»، عن علاقتها بوالدتها وقصة دخولها الفن والإعلام، قائلةً: «طول عمري وأنا صغيرة أكون مصممة أزياء، والدراسة دي لازم أسافر بره، ولتعلق والدتي ولظروف حياتي في الثانوية العامة معرفتش أحققه وتخليت عن القصة دي، مامتي دائما كانت متوسمة فيا حاجة وإن انفع أعمل حاجة، كانت شايفة إني مينفعش أكون في وظيفة تقليدية وقالتلي في إعلان وكانوا طلبين مذيعات وجربي، قولتلها أنا خايفة وقلقانة ولسه في الجامعة وروحت فعلا وقدمت وقبلت، كنت في الأول شايفة نفسي أكون ممثلة وبقيت مذيعة واتعلقت بالشغلانة دي، ماما كانت سبب إني أكون مذيعة مشهورة».

أبو بناتي كان شايفني ممثلة كويسة

وتابعت الفنانة شيرين الطحان، الحديث عن والد بناتها، مضيفة: «في فيلم 45 يوم كان من إخراج أحمد يسري، والد بناتي، وفي الوقت ده كنت حاضرة المشروع ده واتولد على ايدي وكنا بنعتبره أول بيبي، ومع طريقة الكتابة حبيته وفوجئت كنا مرة قاعدين قالي تعالي اعملي الدور، كان شايفني ممثلة كويسة رغم نجاحي الإعلامي، كان بيفضل أكون مذيعة».