معلومات عن بنات شيرين الطحان.. ابتعدت عن إحداهما بسبب كورونا

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رحلت عن عالمنا قبل ساعات الفنانة والإعلامية شيرين الطحان، إثر معاناة طويلة مع مرض السرطان الذي تسلل إلى جسدها قبل سنوات، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة داخل أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة، وتركت ابنتيها «ميرا» و«مريم» من زوجها المخرج أحمد يسري.

ويقدم «هُن» معلومات عن بنات شيرين الطحان خلال السطور التالية، وفق حديث الفنانة وحساباتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- تزوجت الفنانة والإعلامية شيرين الطحان من المخرج أحمد يسري، وقالت عنه في برنامج «عسل أبيض»، وعن دعمه لها ولمشوارها الفني: «في فيلم 45 يوم كان من إخراج أحمد يسري، والد بناتي، وفي الوقت ده كنت حاضرة المشروع ده واتولد على إيدي وكنا بنعتبره أول بيبي، ومع طريقة الكتابة حبيته وفوجئت كنا مرة قاعدين قالي تعالي اعملي الدور، كان شايفني ممثلة كويسة رغم نجاحي الإعلامي، كان بيفضل أكون مذيعة».

- أنجبت الفنانة شيرين الطحان من المخرج أحمد يسري، ابنتيها «مريم وميرا».

- كشفت الفنانة شيرين الطحان، فى ـحد الحوارات الصحفية أنها اضطرت للابتعاد عن إحدى بناتها «ميرا»، بعدما اكتشفت إصابتها بمرض بفيروس كورنا وقامت بعزل نفسها بعدها، والتي اعتبرتها أصعب الأوقات التي عاشتها، وكانت تتواصل مع باقي أسرتها من خلال مكالمات الفيديو على الهاتف المحمول، كما كان أصدقائها يقومون بشراء الطعام لها ولبناتها ويضعونه أمام المنزل.

- الفنانة شيرين الطحان قالت خلال بث مباشر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنها كانت غير متهاونة مع بناتها مع عدم جرح كرامتهما في الوقت ذاته: «بخاف على مشاعرهم وشخصيتهم، مبقدرش أفهم إنه حد يكون مخلف أطفال ويمد إيده عليهم أو يزعق، كل حاجة بالنقاش ومعرفاهم إيه اللي بيضايقني، محترمة مساحتهم الشخصية ومعنديش العقاب الفظيع ده».

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بنات شيرين الطحان

- ابنة الفنانة شيرين الطحان، مريم أحمد يسري، كانت دائمًا ما تشارك العديد من الصور التي تجمعها بشقيقتها «ميرا» ووالدتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كما كانت الفنانة تشارك ابنتيها في جميع الأوقات، بل وتتفاعل معهما.

وكانت الإعلامية والفنانة شيرين الطحان، نقلت لأحد مستشفيات القاهرة، بعد معاناة شديدة مع مرض السرطان، وقامت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتكفل بمصاريف علاجها قبل أيام.