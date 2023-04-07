القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع استقبال النصف الآخر من الشهر المبارك، يبدأ الإعداد لقامة فطار 16 رمضان، إذ تحاول السيدات وربات المنازل الاقتصاد في إعداد الأطعمة، والاكتفاء بصنف واحد فقط على طاولة الإفطار الأساسية، ويرصد التقرير التالي لربات المنازل طريقة عمل السمك المشوي والكنافة بالكاسترد لتحضيرهم في 16 رمضان.

فطار 16 رمضان.. سمك مشوي بالردة والحلو كنافة بالكاسترد

ويرصد «هُن» في السطور التاية، طريقة عمل السمك المشوي بالردة، والكنافة بالكاسترد لتقديمها لاسرتك في فيطار 16 رمضان.

طريقة عمل السمك المشوي بالردة

وإلى ربات المنازل، يقدم «هُن» طريقة عمل السمك المشوي بالردةن بخطوات الشيف الشربيني، التي قدمها عبر برنامجه «الشيف» على شاشة «سي بي سي سفرة» فيما يلي بالتفاصيل.

مقادير السمك المشوي بالردة

كيلو من السمك

ملعقة صغيرة من الشطة الحارة

6 فصوص من الثوم

ملعقة بهار السمك

ملح الطعام

ملعقة فلفل الأسود

كوب من الردة

نصف ملعقة من الكمون المطحون

كوب من عصير الليمون الطبيعي

حبتان من الطماطم

بصل

ملعقتان من صلصة الطماطم

نصف حزمة من البقدونس

ملعقتان من الخل

ماء حسب الحاجة

حبتان من الفلفل لملون

طريقة عمل السمك المشوي بالردة

- في الخطوة الأولى نظفي السمك جيدا، وزيلي الخياشيم.

- ضعي السمك في وعاء وضيفي عصير الليمون والملح والخل واتركيهم لمدة نحو ساعة.

- اغسلي السمك، وضيفي له عصير الليمون والملح وبهار السمك والكمون والخيل والثوم المهروس والشطة الحارة ويترك لمدة نصف ساعة.

- على الجانب الآخر، قومي بتحضير خليط من الفلفل الملون والبقدونس والبصل والطماطم الطازجة والثوم وملح ويجب تقطيعهم إلى أجزاء صغيرة ثم وضع ذلك الخليط داخل السمكة.

- ضعي الردة على السمك، وضعيها في الصينية مع تغليف كل سمكة بمفردها بأوراق الألومنيوم المخصصة.

- ادخي الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة تقريبا، مع إضافة الماء المغلي وملعقتين الصلصة.

فطار 16 رمضان.. الكنافة بالكاسترد

يرصد لك «هُن» طريقة عمل الكنافة بالكاسترد، على النحو التالي:

المقادير

- نصف كيلو كنافة.

- نصف كوب سكر بودرة.

- كوب سمن.

ولتحضير الكاسترد:-

كوبان من اللبن.

- معلقتان كبيرة كاسترد.

- نصف كوب قشطة بلدي.

- شربات للوجه.

طريقة تحضير الكنافة بالكاسترد

-في البداية، قومي بعمل الكاسترد، ضعي نصف كمية اللبن في إناء على النار.

- أذيبي الكاستر في النصف الأخر وأتركيهم حتى الغليان.

- على الجانب الآخر، أحضري الكنافة، وضيفي عليها السكر البودرة، وأمزجيهم جيدًا.

- احضري صينية متوسطة الحجم، وأفردي فيها نصف كوب من السمن.

- ضعي نصف كمية الكنافة الممزوجة بالسكر فوق طبقة السمن.

- قومي بتوزيع الكاسترد فوق طبقة الكنافة.

- ضيفي فوقها طبقة أخرى من الكنافة المتبقية، ثم قومي بالضغط عليها بيديك بلطف.

- وزعي باقي كمية السمن فوق طبقة الكنافة.

- ادخليها الفرن واتركيها حتى يتحول إلى الذهبي.

- بعد خروجها من الفرن ضيفي عليها الشربات وتقدم.