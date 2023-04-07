صور نادرة لطفلتي شيرين الطحان.. رحلت وتركتهما بسبب السرطان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة مميزة تفردت بها الإعلامية شيرن الطحان منذ الظهور الأول لها على شاشة التلفزيون المصري، فعلى الرغم من دراستها بكلية التجارة، إلا أنها استطاعت أن تكون واحدة من أبرز مذيعات التلفزيون المصري خلال الفترات الماضية، خاصة في البرامج الحوارية التي أبدعت من خلالها قبل أن تنتقل للشاشة الصغيرة كممثلة وليست فقط إعلامية، لتطل علينا بعدة أعمال مختلفة شهدت ولادة وجه جديد، قبل أن ترحل سريعًا بعدما خسرت معركتها مع السرطان الذي عاشت تصارعه سنوات دون أن تعلن عنه.

وفاة شيرين الطحان

ورحلت الإعلامية والفنانة شيرين الطحان عن عالمنا خلال الساعات الماضية، داخل أحد المستشفيات التي كانت تتلقى العلاج به، وتقام صلاة الجنازة على الراحلة بمسجد فاطمة الشربتلي اليوم بعد صلاة الجمعة، وسيوارى جثمانها الثرى في مقابر العائلة.

صور نادرة لطفلتي شيرين الطحان

ومع إعلان خبر رحيل شيرن الطحان اتجه الكثير للسؤال عن ابنتيها من زوجها المخرج أحمد يسري، وهما طفلتين صغيرتين رحلت عنهما والدتهما بعد الصراع مع السرطان.

أنجبت الفنانة الراحلة شيرين الطحان ابنتين هما «مريم» و«ميرا»، ودائما ما كنت تحدثت عن مدى خوفها وحرصها عليهما، إذ كشفت في أحد الحوارات الصحفية أنها اضطرت للابتعاد عنهما بعدما اكتشفت إصابتها بمرض بفيروس كورنا حتى لا يصيبهما مكروه.

ودومًا ما تشارك ابنتها «مريم» العديد من الصور التذكارية التي تجمعها بشقيقتها «ميرا» ووالدتها الراحلة شيرين الطحان، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على عكس الابنة الأخرى التي تحاول الحفاظ على خصوصيتها.

واعتادت الفنانة شيرين الطحان مشاركة ابنتيها في جميع الأوقات، بل والتفاعل معهما على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من خلال التعليقات ومشاركة الصور وغيرها.

ويرصد «هن» عدة صور لابنتي الفنانة الراحلة شيرين الطحان.

آخر ظهور للفنانة شيرين الطحان

يذكر أن آخر ظهور للفنانة والإعلامية شيرين الطحان في الدراما كان منذ سنوات طويلة خلال مشاركتها في المسلسل الرمضاني «رمضان كريم» الجزء الأول عام 2017.