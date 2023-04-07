انهيار لبنى ونس في وداع ولديها خلال يوم واحد.. ماذا فعلت بها دراما رمضان؟ (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - ماما

مشاهد ولحظات صعبة عاشتها الفنانة لبنى ونس، خلال شهر رمضان الكريم، خلال الأعمال التي شاركت بها في السباق الرمضاني لعام 2023، بمسلسلي «جعفر العمدة»، مع الفنان محمد رمضان وأحمد داش، في دور الأم التي حاولت الحفاظ على سر داخل قلبها وإخفاءه عن الجميع لمدة 19 عاما، والآخر في مسلسل «الكتيبة 101»، مع الفنان آسر ياسين وعمرو يوسف، إذ ودعت ولديها خلال العملين بشكل قاس ومؤلم.

ويستعرض «هُن» كيف ودعت الفنانة لبنى ونس أبنائها في دراما رمضان 2023.

توفت داخل المستشفى في جعفر العمدة

مشهد مؤلم وقاس تفاعل معه جمهور مسلسل جعفر العمدة، تعاطفا مع الأم التي ربّت طفلا لم تلده، وأحسنت رعايته منذ ولادته حتى أصبح شابا يافعا، وكان اللقاء الأخير بينهما على سرير الموت داخل أحد المستشفيات، وسط بكاء ودعوات الابن بأن يحفظها الله ويطيل عمرها، ودار بين لبنى ونس «فاطمة» وأحمد داش «سيف» حوار أبكى الجميع، إذ ظل الابن يردد عبارات: «أنتي لازم تقومي يا فطوم، أنا مليش حد في الدنيا دي غيرك، متسبينيش يا ماما».

والتقطت «فاطمة» أنفاسها الأخيرة، وسط انهيار الابن، والتي ودعته وداع قاسِ، حتى نام على جثمانها ولم يفارقها إلا بعدما حاول محمد رمضان «جعفر العمدة»، أخذه بين أحضانه حتى يهون عليه هول الموقف.

ليلى تودع ابنها الشهيد في الكتيبة 101

وخلال أحداث مسلسل «الكتيبة 101»، للفنان عمرو يوسف وآسر ياسين، لعبت الفنانة لبنى ونس، دور الأم لأحد الأبطال الذين استشهدوا، إذ تلقت خبر استشهاده والذي نزل على قلبها كالصاعقة، من خلال سؤال زميله الذي فاجأها بالخبر، قائلةً: «هسألك سؤال والنبي ما تكدب عليا.. ابني مات وسلاحه في إيده؟»، ليرد عليها قائلًا: «والله العظيم يا أمي بركات مات وهو بيقاتل وسلاحه في ايده»، لتتبدل معالم وملامح وجهها للفرح والفخر بابنها البطل والشهيد.