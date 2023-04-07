طريقة عمل الفراخ المشوية على الفحم.. «كلمة السر في التتبيلة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الفراخ المشوية على الفحم، من الوجبات الأساسية على المائدة الرمضانية، وتحرص العديد من الأمهات على إعدادها، نظرا لطعمها الشهي ومذاقها المميز، وكذلك فوائدها الغذائية والصحية، إذ أنها واحدة من الوجبات التي تتميز بسعرات حرارية قليلة، ومصدر جيد للبروتين، لذلك تقدم «هُن» طريقة عمل الفراخ المشوية على الفحم في السور التالية.

طريقة عمل الفراخ المشوية على الفحم

ويرصد «هُن» طريقة عمل الفراخ المشوية على الفحم، بخطوات الشيفت نجلاء الشرشابي.

مقادير طريقة عمل الفراخ المشوية على الفحم

ولـ طريقة تحضير الفراخ المشوية على الفحم، يجب توفير المستلزمات التالية:

- دجاجة مقطعة 8 قطع.

- زيت.

- سماق.

- كاري.

- زعتر جاف.

- بصلة مبشورة.

- شطة.

- خل.

- ليمون.

- زبادي.

- صلصة طماطم.

- ملح.

- فلفل.

طريقة عمل الفراخ المشوية على الفحم

ولـ طريقة عمل الفراخ المشوية على الفحم، يفضل اتباع الخطوات التالية:

- احضري بولة متوسطة، واخلطي الزبادي مع الصلصة ثم عصير الليمون والخل والشطة، وامزجي المكونات جيدًا.

- ضيفي في الخطوة التالية، البهارات والزعتر والبصل والملح والفلفل والزيت.

- قومي بتتبيل قطع الدجاج بين اللحم والجلد، واتركيها في التتبيلة لمدة ليلة كاملة.

- احضري الأسياخ، وضعي قطع الدجاج، مع شرائح الطماطم والبصل وضعيها على الفحم.

- انتظري حتى تنضج الفراخ المشوية على الفحم من كافة الجوانب وقدميها.

تتبيلة الفراخ المشوية على الفحم

إليكِ عدة نصائح من الشيف هالة فهمي، لتحضير الفراخ المشوية على الفحم، من خلال استخدام تتبيلة مميزة ومختلفة، من داخل مطبخك، لتحضير دجاج مشوي مميز مثل المطاعم.

مقادير تتبيلة الفراخ المشوية على الفحم

- 3 بصلات مقشرة ومغسولة.

- كوب كاتشاب.

- 10 فصوص ثوم.

- 2 طماطم.

- قرن فلفل حامي.

- 3 قرون فلفل رومي.

- معلقة كبيرة من الثوم بودر.

- معلقة كبيرة من البصل بودر.

- معلقة كبيرة من روزماري بودر.

- معلقة كبيرة من ورق لورا بودر.

-معلقة كبيرة من جنزبيل بودر.

- كوب خل.

- لتر مياه دافىء.

- معلقة كبيرة ملح.

- ليمون.

- معلقة كبيرة سكر.

- ملح وفلفل.