طريقة تتبيل الفراخ المشوية.. وصفات مختلفة وسهلة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

طريقة تتبيل الفراخ المشوية وصفة ترغب ربات البيوت في معرفتها، وذلك لتحضير الدجاج المشوي بمذاق شهي ومختلف، مثلما يقدم في المطاعم المختلفة، لذا يقدم «هُن» خطوات تحضيرها بطرق ومقادير عديدة مختلفة، حسب ما قدمه الشيف شربيني في برنامجه «الشيف»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة تتبيل الفراخ المشوية

مقادير طريقة تتبيل الفراخ المشوية:

- بصل

- طماطم

- سكر

- خل

- زعتر

- ليمون

- روزماري

- ثوم

- زنجبيل طازج

- زيت زيتون

- ملح

- فلفل أسود

كيفية تتبيل الفراخ المشوية

- طريقة تحضير تتبيلة الفراخ المشوية، اخلطي الثوم والبصل والسكر والليمون والزنجبيل الطازج والزعتر والطماطم والزيت والخل وعصير الليمون والملح والفلفل.

- افرمي جيدًا حتى يصبح خليطًا سائلًا.

- اخلي الدجاجة من العظم وتتبل ثم تحفظ مع باقي التتبيلة في كيس الثلاجة.

- احفظيها في الفريزر حتى وقت الطهي.

طريقة تتبيلة الفراخ المشوية بالفلفل الألوان

المقادير

- فلفل ألوان مشوي

- ثوم بودرة

- بصل بودرة

- بابريكا

- زيت زيتون

- ملح وفلفل أسود

طريقة تتبيل الفراخ المشوية

- ضعي الملح وفلفل وثوم بودرة وبصل بودرة وبابريكا وزيت زيتون.

- ضعي الصدور في التتبيلة.

تتبيلة الفراخ المشوية

المقادير

- ثلاثة فصوص ثوم مهروس

- نصف بصلة مفرومة

- عصير ليمون

- علبة زبادي

- طماطم

- حبهان مطحون

- فلفل أسود وملح

- زيت

- بهارات دجاج

- رشة زنجبيل وكاري

طريقة تتبيل الفراخ المشوية

- اخلطي المكونات كلها لعمل طريقة تتبيل الفراخ المشوية.

- تبلي بها قطع الدجاج، وتحت الجلد.

- دجاجة صغيرة مفتوحة من الظهر.

تتبيل الفراخ المشوية

المقادير

- ملعقة كبيرة شطة

- ملعقة كبيرة كزبرة

- نصف ملعقة صغيرة بهارات دجاج

- نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة

- فص ثوم مهروس

- ربع ملعقة كبيرة خل

- ربع ملعقة كبيرة عصير ليمون

- بابريكا

- جرجير

طريقة تحضير فراخ مشوية على الفحم

- لطريقة تتبيل الفراخ المشوية اخلطي مكونات التوابل وهريسة الشطة والخل وعصير الليمون مع ماء البصل والملح والفلفل الأسود.

- وبعد ذلك يتم تتبيل الفراخ بهذا الخليط، ويجرى وضعها في الثلاجة عدة ساعات.