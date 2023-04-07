آخر ظهور للفنانة شيرين الطحان قبل وفاتها بالسرطان.. مسلسل ولقاء تلفزيوني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل ساعات رحلت عن عالمنا الفنانة والإعلامية شيرين الطحان، متأثرة بمرض السرطان اللعين الذي ظلت تعاني منه لسنوات، حتى توفيت داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، ما سبب صدمة كبيرة للجميع بعد إعلان خبر وفاتها، وتحولت صفحات الأصدقاء والمحبين لها لدفاتر عزاءات، كما تحدث البعض عن آخر ظهور للفنانة شيرين الطحان على الساحة.

ويُقدم «هُن» معلومات عن آخر ظهور للفنانة شيرين الطحان، التي فارقت الحياة قبل ساعات، وأمتعت جمهورها على مدار عملها في التقديم التلفزيون والتمثيل.

آخر ظهور للفنانة شيرين الطحان في التلفزيون

الحالة الصحية للفنانة شيرين الطحان، ربما جعلتها تختفي عن الأنظار وعن الظهور والمشاركة في الأعمال الدرامية والسينمائية خلال السنوات الماضية، إذ فضلت أن تصارع مرض السرطان في هدوء، وأخفته عن الجميع بخلاف أسرتها، وكان آخر ظهور لها على شاشات التلفزيون من خلال مشاركتها في مسلسل «رمضان كريم» الجزء الأول عام 2017، والذي قدمت خلالة دور فتاة شعبية وهي «هند» زوجة المعلم الحناوي، وحققت نجاحا كبيرا ونالت إشادات عديدة من النقاد والجمهور.

آخر ظهور في لقاء تلفزيوني

وكان آخر ظهور للفنانة شيرين الطحان في لقاء تلفزيوني على قناة ten في برنامج «عسل أبيض» مع الإعلامية حنان مفيد فوزي، والتي تحدثت عن كواليس وأسرار في حياتها، قائلةً: «طول عمري وأنا صغيرة نفسي أطلع مصممة أزياء، نظرا لأن دراسة الحكاية دي كانت تتطلب السفر خارج البلاد، ولظروف تعلق والدتي بيا والحياة معرفتش أحققه، خاصة في الثانوية العامة حصل لخطبة، وقولت لو ليا نصيب هحققه في وقت من الأوقات».

معلومات عن الفنانة شيرين الطحان

- شيرين الطحان، إعلامية وممثلة شهيرة ولدت في 5 يونيو عام 1976.

- تخرجت في كلية التجارة، وبدأت العمل كمقدمة برامج في قناة النيل للمنوعات.

- شاركت في عدد من الأعمال التلفزيونية، بينها مسلسل السبع وصايا، واسم مؤقت، ورقم مجهول.

- قدمت دورا من أهم الأدوار الفنية، من خلال شخصية «هند» زوجة المعلم الحناوي، في الموسم الأول من مسلسل رمضان كريم عام 2017.