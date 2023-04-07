سبب وفاة الفنانة شيرين الطحان.. مرض آخر غير السرطان هدد حياتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما هو سبب وفاة الفنانة شيرين الطحان؟ السؤال الأهم الذي ربما حاول الكثيرون معرفة إجابته فور إعلان نبأ وفاتها، والتي عانت لسنوات من المرض الخبيث دون أن تعلن عنه، إلى أن بات اسمها يتصدر عناوين الأخبار ومحركات البحث بعد تدهور حالتها الصحية، ومعاناتها الشديدة مع السرطان ونقص البوتاسيوم وخلل أيضًا في الدم، لتظل تصارع المرض وسط دعوات جمهورها ومحبيها، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، مساء أمس داخل أحد مستشفيات القاهرة، حسبما أكدت الإعلامية ناهد عوني لـ«الوطن».

سبب وفاة الفنانة شيرين الطحان

وعلى الرغم من إن السرطان هو بطل الرواية، إلا أن البحث عن سبب وفاة الفنانة شيرين الطحان تصدر محركات البحث بمواقع التواصل الاجتماعي، لمعرفة السبب الذي أودى بحياة الفنانة.

مرض شيرين الطحان الخبيث، كان أعلن عنه الدكتور خالد منتصر من قبل عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، وتسبب في دخولها العناية المركزة، قائلاً: «قلوبنا مع الإعلامية والفنانة الرقيقة شيرين الطحان، مرض السرطان ينهش بقسوة، تحتاج إلى قرار علاج على نفقة الدولة لاستخدام العلاج الموجه، كلنا أمل وفي انتظار تحقيق الطلب».

وفي نفس السياق، أكد أيضًا المخرج عمرو عابدين، عبر صفحته في موقع «فيسبوك» الأمر، قائلًا: «شيرين الطحان، واحدة من أهم المذيعات المتميزات والمجتهدات جدا في شغلها ومشهود لها بالكفاءة وحسن الخلق، شيرين تحتاج لدعواتكم الصادقة لانها ترقد حاليا في العناية المركزة وتصارع منذ سنوات المرض الخبيث».

وفاة الفنانة شيرين الطحان

ويرجع سبب وفاة الفنانة شيرين الطحان إلى إصابتها بالسرطان، فحسب ما ذكره موقعا «healhtline» و«mayoclinic» تختلف العلامات والأعراض الناتجة عن السرطان تبعًا للجزء المصاب من الجسم.

وتتضمن بعض العلامات والأعراض العامة المرتبطة بالسرطان، ما يلي:

- الإرهاق

- وجود كتلة أو منطقة سميكة يمكن الشعور بها تحت الجلد

- تغيّرات في الوزن، زيادة أو فقدان غير مقصود للوزن

- تغيّرات في الجلد، مثل اصفراره أو اسمراره أو احمراره

- الإصابة بتقرحات لا تلتئم

- ظهور تغيّرات في الشامات الموجودة

- تغيّرات في عادات التبرّز والتبوّل

- سعال مستمر

- صعوبة في التنفس

- صعوبة في البلع

- بحة الصوت

- عسر الهضم المستمر أو الشعور بالانزعاج بعد الأكل

- ألم مستمر مجهول السبب في المفاصل أو العضلات

- حمى أو تعرّق ليلي على نحو مستمر وبلا سبب معروف

- نزيف أو كدمات بلا سبب معروف

المرض الخبيث سبب وفاة الفنانة شيرين الطحان

ويعود سبب وفاة شيرين الطحان إلى مضاعفات المرض الخبيث، التي تتضمن الآتي:

فقدان الوزن، فهو يسحب الطعام من الخلايا الطبيعية ويحرمها من العناصر المغذية، وقد لا يساعد استخدام التغذية الاصطناعية من خلال الأنابيب إلى المعدة أو الوريد على تقليل فقدان الوزن.

اختلال التوازن الكيميائي مثل العطش الشديد وكثرة التبوّل والإمساك والارتباك.

مشكلات الدماغ والجهاز العصبي، حيث يضغط السرطان على الأعصاب القريبة ويسبب الألم وفقدان وظائف جزء من جسمك، فضلًا عن الصداع ومؤشرات وأعراض تشبه السكتة الدماغية، مثل الشعور بالضعف في جانب واحد من الجسم.

التفاعلات غير الطبيعية للجهاز المناعي مع السرطان، حيث يتفاعل أحيانًا الجهاز المناعي للجسم مع السرطان من خلال مهاجمة الخلايا السليمة، ما يسبب صعوبة المشي والنوبات المرضية.

انتشار السرطان في أجزاء أخرى من الجسم، أو عودة السرطان، فأحيانًا يتعرض الناجون من السرطان لمخاطر تكرار الإصابة بالسرطان.

سبب وفاة الفنانة شيرين الطحان.. عانت من انخفاض البوتاسيوم

لم يقف السرطان فقط في وجه شيرن الطحان، إذ عانت خلال الشهر الماضي، وقبل وفاتها من مرض انخفاض البوتاسيوم، التي كشفت عنه بنفسها في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وذلك بعد نقلها للمستشفى، موضحة تدهور حالتها الصحية ومعاناتها من مشكلات في القلب والرئة، ونقص في مكونات الدم والبوتاسيوم

ويرصد «هن» عدة معلومات عن الأمراض التي أصابت «الطحان»، وفقًا لما ذكره موقع «mayoclinic».

ما هو مرض انخفاض البوتاسيوم؟

البوتاسيوم المسؤول عن نقل الإشارات الكهربائية إلى خلايا الجسم الضروري لعمل الخلايا العصبية والعضلية بشكل صحيح، وخاصةً خلايا عضلة القلب، ويشير انخفاض البوتاسيوم الشديد إلى تهديد للحياة ما يتطلب رعاية طبية عاجلة.

أسباب انخفاض البوتاسيوم

تناول أنواع الأدوية التي تُعرف بحبوب الإماهة أو الحبوب المدرة للبول للأشخاص الذين يُعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مرض في القلب.

التقيؤ أو الإسهال، إذ يؤديان إِلى فقدان البوتاسيوم بمعدلات كبيرة من جهاز الهضم.

عدم تناول الطعام الذي يحتوي على ما يكفي من البوتاسيوم.

الإفراط في استعمال الملينات

مصابوا أمراض الكُلَى المزمنة

الحماض الكيتوني السكري

الإسهال

التعرق المُفرط

قصور حمض الفوليك

استعمال بعض المضادات الحيوية

جنازة شيرين الطحان

من المقرر أن تشيع جنازة شيرين الطحان من مسجد فاطمة الشربتلي اليوم بعد صلاة الجمعة، وسيوارى جثمانها الثرى داخل مقابر العائلة، بحسب صديقتها المقربة ناهد عوني.