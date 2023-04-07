كيف تخطت الفنانة الراحلة شيرين الطحان صدمة وفاة والدها؟.. لقاء سابق يكشف التفاصيل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

إعلامية لها طلة رائعة على شاشات التلفزيون، متمكنة من أدواتها من الدرجة الأولى، دخلت مجال التمثيل من خلال عدة أعمال تعلق بها الجمهور، خاصة حينما أدت الأدوار الصعيدية التي ناصرت فيها المرأة، بالإضافة لدورها الذي أصبح علامة في مشوارها الفني، خلال الجزء الأول من مسلسل رمضان كريم، بدور «هند» زوجة المعلم الحناوي، حتى رحلت عن عالمنا المذيعة والفنانة شيرين الطحان.

وفاة شيرين الطحان

توفيت الفنانة شيرين الطحان، قبل ساعات داخل أحد مستشفيات القاهرة، بعد رحلة طويلة مع مرض السرطان، وستشيع جنازتها من مسجد فاطمة الشربتلي اليوم بعد صلاة الجمعة، وسيوارى جثمانها الثرى داخل مقابر العائلة، بحسب صديقتها المقربة ناهد عوني.

لقاء نادر للإعلامية والفنانة شيرين الطحان

تحدثت الإعلامية والفنانة شيرين الطحان، خلال استضافتها في برنامج «زينة»، عن حياتها وعن علاقتها بوالدها الراحل، قائلةً: «أنا بفضل أكون مذيعة لكن لما اتجوزت حسيت إن الحلم بيبعد، زوجي كان مقتنع بيا جدا كممثلة ولكن كان بيفضل إني أشتغل مذيعة، في التوقيت ده جربت نفسي في مشاهد قليلة وكنا بنعملها كنوع من التأريخ، مهنتنا فيها تمثيل وتلوين الصوت، غير إن عندك الأدوات من الصوت والخامة، لكن إحنا عندنا حياة، لكن على الشاشة لازم قدام الكاميرا بننفصل على العالم وإحنا بنقدم البرامج، وده اللي بيديه مساحة التمثيل إنك تقدري تخرجي كل مشاعرك».

أصعب سنة مرت على شيرين

وعن أصعب الأعوام التي مرت عليها، قالت: «وفاة والدي من السنوات القاسية الصعبة اللي مرت عليا، وكنت لما حصلت الوفاة بعدها بيومين كان المفروض أصور فيها الركين، واليوم اللي بعدها كان أول يوم تصوير من اسم مؤقت، وكان صعب عليا جدا بخلاف البرامج التلفزيونية، وقولت يارب عيني وقدرني على الحمل الصعب ده».