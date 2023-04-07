آخر ما كتبت شيرين الطحان قبل وفاتها.. رسالة وداع ودعاء لم يتحقق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دون ضجيج صارعت الفنانة شيرين الطحان مرض السرطان، كما رحلت بنفس الهدوء، تاركة دموع كل أحبائها في الوسط الفني والإعلامي، تنهال على رحيل شابة لا يذكرونها إلا بالخير، وهي كانت أمنيتها التي دوّنتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وكأنه صك الوداع.

آخر ما كتبت الفنانة شيرين الطحان

منشوران بينهما أيام قلائل، كان فيهما حكمة الرحيل قبل وفاة شيرين الطحان، إذ كان آخر ما كتبته في 5 مارس 2023، نعي للفنانة شريفة فاضل، عن عمر ناهز 85 عاما، كاتبة في نعيها «وداعا أم البطل»، وسبقه بأيام قليلة، وتحديدا في 28 فبراير 2023، دعاء مقتضب كتبته شيرين الطحان جاء فيه: «اللهم أرنا خيرا وأسمعنا خيرا»، والذي تفاعل معه العشرات من أصدقائها، دون أن تعلن فيه ما تعانيه، محتفظة بآلامها الجسدية والنفسية لها ولأسرتها والمقربون، تاركة المشهد الأخير مُفعّم بالطاقة والجمال، كما اعتادها الجمهور على الشاشات.

وفاة شيرين الطحان بعد صراع مع مرض السرطان

وفجأة انطفت دعوات الشفاء بخبر وفاة شيرين الطحان، بعد صراعها مع مرض السرطان، الذي تمكّن منها، حتى صارت حبيسة غرفة العناية المركزة، التي طالبت من داخلها الجميع أن يدعو لها بالشفاء، قبل أن يسكت صوتها لأيام انتهت بوفاة شيرين الطحان التي أحزنت الجميع.

وكان آخر عمل فني شاركت فيه الفنانة شيرين الطحان، مسلسل رمضان كريم الجزء الأول، الذي أدت فيه دور هند زوجة الحناوي، وهو الدور الذي ظل عالقا في أذهان الجمهور، بعيدا عن مسيرتها الإعلامية المميزة.