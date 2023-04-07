من السبب في دخول شيرين الطحان عالم الفن؟.. حكت الموقف في حوار سابق لها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بين الفن والتقديم التليفزيوني، كانت شيرين الطحان الوجه المميز الذي حفر ذكريات في قلوب متابعيها، وأهمها دورها في مسلسل رمضان كريم، سبقه عمله بالتليفزيون، إذ قدمت برنامج «ممنوع الاقتراب»، لكنها استمرت في الفن وتركت الإعلام، لتقدم أدوارًا تعلقت بذهن المشاهدين وبعضها كان حديثا لرواد التواصل الاجتماعي حتى الآن، عندما لعبت دور «هند» زوجة الحناوي مع الفنان محمد محمود في الجزء الأول من رمضان كريم الذي عرض في 2017، وفي أحد اللقاءات التلفزيونية لها، روت سبب دخولها الفن.

سبب دخول شيرين الطحان الفن

حالة من الحزن سيطرت على الآلاف ممن سمعوا خبر وفاة شيرين الطحان، إذ كانت الدعوات ترفع لشفائها لكن إرادة الله اختارتها في أيام مباركة، إذ تميزت بموهبتها الفنية وقدرتها على الإلقاء والتقديم، وروت تفاصيل دخولها عالم الفن خلال أحد اللقاءات التلفزيونية.

وقالت «شيرين» عندما سُئلت عن بدايتها في الفن: «بدأت التمثيل قبل ممنوع الاقتراب، وكان فيلم 45 يوم، إخراج أحمد يسري أبو بناتي، في الوقت دا أنا كنت حاضرة المشروع من أوله على أيدي، وكنا نعتبره أول بيبي، وفي وقت الكتابة كنت بحضره كله، وفي مرة قاعدين، قالي تعالي اعملي دور، كان زوجي دايما يقولي أنت ممثلة كويسة، قالي أنت ممثلة شاطرة، بس كان بيفضل أني أفضل مذيعة»

وعن رأيها في وجة التشابه بينها وبين الإعلاميات الذين أصبحن فنانات، وتجاربهن الفنية الكثيرة أما هي تجربتها قليلة جدا، قالت: «أنا بقلق جدا من اختيار الأدوار، عندي حالة من البطء، وبكره أوي أبقى من ضمن كل المجموعة، وقادرة أميز نفسي وسط الناس، كل حد عنده تجربة مختلفة طول الوقت، بيتقال أنتوا مذيعين ومثلتوا، مقدرش أتكلم عن تجارب الآخرين، وكلهم بحبهم، لكن نظرا لعدم القرب أوي، مقدرش أحدد وجه التشابه بيني وبينهم»

معلومات عن شيرين الطحان

ولدت المذيعة والممثلة شيرين الطحان يوم 5 يونيو 1976 في القاهرة، وقدمت خلال مسيرتها الفنية والإعلامية الكثير من البرامج وعدة أعمال درامية ومسلسلات وأفلام.

تزوجت شيرين الطحان من المخرج المصري أحمد يسري، وأنجبت منه ابنتيها، وكان السبب في تقديمها للشاشة، إذ رأى فيها وجه فني جيد، لذلك شجعها على استكمال مسيرتها، حتى توفيت في الساعات القليلة الماضية بعد صراع مع المرض.