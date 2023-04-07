كل ما تريد معرفته عن حساسية العين في الربيع.. يعاني منها الفتيات والأطفال

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني الكثير من الأشخاص بمختلف الأعمار من مشكلات في العين، والتهابات شديدة وحساسية قد تصل إلى اضطراب في الرؤية مع تغير الفصول، خاصة فصل الربيع، ما يُعرض العين للحكة الدائمة والإحمرار والالتهاب، بسبب تفتح الأزهار ونمو النباتات والثمار المختلفة، وعادةً ما تصيب هذه الحساسية ممن يعانون من الحساسية الأنفية، وتؤرق هذه المشكلة الكثير، خاصة الفتيات والأطفال.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن حساسية ومشاكل العين في فصل الربيع، وفق موقع «مايو كلينيك» الطبي.

أعراض حساسية العين في الربيع

حدد موقع «مايو كلينيك» الطبي، أعراض حساسية العين في الربيع، كالتالي:

حكة العين.

الألم والحرق.

الحساسية تجاه الضوء.

السيلان الأنفي والاحتقان.

الاحمرار والتهيج.

كثرة التدميع.

انتفاخ الجفنين.

طرق علاج حساسية العين في الربيع

- يجب الابتعاد عن فرك العين عندما تكون مصابا بحساسية العين، مع تجنب وضع ماكياج في العين عند إصابتها بالحساسية، تجنبًا للالتهابات والإحمرار.

- يجب على المريض الذي يعاني من حساسية الربيع ومشاكل في العين، من استخدام الكمادات الباردة لتخفيف حدة الأعراض والآلم الناتج عنه.

- يُنصح بضرورة غسل اليدين كثيرا لتجنب نقل مسببات الحساسية للعينين.

- يجب الابتعاد عن الأماكن التي تكثر بها الغبار والأتربة، مع ضرورة غلق النوافذ في وقت الطقس السيئ.

-يجب استخدام القطرات المضادة للاحتقان، والتي تعمل على تقليص الأوعية الدموية داخل العين.

- يمكن وضع قطعة قماش رطبة على العينين، ما يساعد على التخلص من جفافها.

- يجب غسل اليدين مرتين على الأقل جيدًا خاصة بعد ملامسة الحيوانات أو الأشجار والنباتات، مع غسل الوجه للتخلص من أثار الأتربة والغبار خاصة منطقة العين.

- كما يجب تجنب دخول الحشرات التي توجد في الجو داخل العين حتى لا تؤثر عليها بالسلب وتؤدي للإحمرار وللالتهاب.