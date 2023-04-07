شيرين الطحان أسعدت الجمهور بـ6 أعمال رمضانية وأحزنتهم برحيلها في الشهر ذاته

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحزن الشديد سيطرت على متابعي ومحبي الفنانة شيرين الطحان، عقب إعلان خبر وفاتها، بعد صراع مع مرض السرطان، الذي عانت منه في السنوات الأخيرة، نظرا لأنها أسعدتهم كثيرا في أعمالها الدرامية الرمضانية، ليشاء القدر أن يأتِ حزنهم عليها، خلال الشهر ذاته.

أعمال درامية لـ شيرين الطحان

أعمال درامية عديدة شاركت بها الفنانة شيرين الطحان، استطاعت من خلالها أن تسعد الجمهور، كان من بينها مسلسل رقم مجهول، الذي تم عرضه في عام 2012، فضلا عن مسلسل اسم مؤقت في عام 2013، وكذلك شاركت في مسلسل الركين في عام 2013.

ومن ضمن الأعمال الدرامية التي شاركت فيها الفنانة شيرين الطحان، وأبرزت فيها مدى قدرتها على التمثيل، مسلسل السبع وصايا في عام 2014، بالإضافة إلى مسلسل رمضان كريم، الذي تم عرضه لأول مرة في عام 2017 ضمن السباق الرمضاني، وحقق نجاحا كبيرا، ويتم هذا العام عرض الجزء الثاني منه، لكن لم تشارك فيه، نظرا لظروفها الصحية التي منعتها.

لم تثبت شيرين الطحان قدرتها في الأعمال الدرامية فقط، لكنها عملت كمقدمة برامج، وكان أول برنامج لها «ممنوع الاقتراب»، فضلا عن تعاونها مع مجموعة من الشخصيات المشهورة في مصر والوطن العربي.

من هى شيرين الطحان

تبلغ شيرين الطحان من العمر 47 عاما، إعلامية وفنانة مصرية، ولدت في القاهرة الخامس من شهر يونيو عام 1976، ثم التحقت بعد تخرجها في كلية التجارة بدرجة البكالوريوس، إلى الإعلام والمجال الفني.