4 نصائح قبل شراء الذهب للاستثمار فيه.. وهذا هو الموعد المناسب: «مش هتخسري»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هل هناك نصائح قبل شراء الذهب للاستثمار فيه؟ سؤال يعد أحد أهم اهتمامات السيدات في الوقت الحالي، إذ تراجعت أسعار الذهب، أمس، الخميس، ليسجل أول خسائر المعدن الأصفر، بنحو 11 جنيها في الجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، مقارنة بالسعر في التعاملات الصباحية، ما يدفع العديد من السيدات للبحث عن شراء المصوغات والسبائك للاحتفاظ به والاستثمار على نحو بعيد، إذ يعد إدخار مضمون اعتادت عليه السيدات.

4 نصائح قبل شراء الذهب للاستثمار فيه

رصد عمرو المغربي عضو شعبة الذهب، لـ«هُن» 4 نصائح قبل شراء الذهب للاستثمار فيه، مؤكدًا أن الذهب يعد استثمار مضمون لربات المنازل وغيرها، فأسعاره دومًا في تباين، ما يدفع الكثير منهن للشراء من أنواع الزينة، والاستفادة منه فيما بعد حين بيعه.

وقدم عمرو المغربي عضو شعبة الذهب، نصائح قبل شراء الذهب للاستثمار فيه، جاءت على النحو التالي:

- أن يتم الشراء من محلات موثوقة ومعروفة.

- أن تكون المصوغات مدموغة.

- أن تكون السبائك تابعة للشركات الموثوقة وأوصت بها شعبة الذهب.

- ضرورة الحصول على فاتورة بالموصفات والسعر المدفوع بإسم العميل.

الموعد المناسب لشراء الذهب: «مش هتخسري»

وحدد عمرو المغربي عضو شعبة الذهب، لـ«هُن»، الموعد المناسب لشراء الذهب، مؤكدًا إن كل الأوقات تعد مناسبة للشراءن حال توافر الأموال: «بشرط إن يكون الاستثمار على المدى البعيد من سنة إلى سنة ونص، ووقتها مش هتخسري».