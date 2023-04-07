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الأعياد والإجازات الرسمية المتبقية في 2023.. «استغليها بهذه الطريقة»

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الإجازات الرسمية المتبقية فى 2023

ما هي الأعياد والإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023؟، سؤال يدور في أذهان الكثير من المواطنين، خاصة الأمهات وربات المنازل العاملات اللاتي يبحثن عن أيام العطلات لقضاء أفضل الأوقات مع الأسرة والعائلة، إذ تأتي أولى العطلات المقبلة لتكون إجازة شم النسيم ويعقبها عيد الفطر.

الأعياد والإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023

ويجيب «هُن» في السطور التالية عن الأعياد والإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023، إذ يبحث الكثير عنها للاحتفال والاستمتاع بها، وهي كالتالي:

شم النسيم

الإثنين 17 أبريل 2023

عيد الفطر المبارك

الجمعة 21 أبريل 2023 وحتى الاثنين 24 أبريل 2023.

عيد تحرير سيناء

الثلاثاء 25 أبريل الموافق 2023

عيد العمال

الاثنين 1 مايو 2023

وقفة عيد الأضحى المبارك

الثلاثاء 27 يونيو 2023

عيد الأضحى المبارك

الأربعاء 28 يونيو 2023 وحتى 1 يوليو 

ثورة 30 يونيو

الجمعة 30 يونيو 2023

رأس السنة الهجرية

الأربعاء 19 يوليو

ثورة 23 يوليو

الأحد 23 يوليو

المولد النبوي الشريف

الأربعاء 27 سبتمبر

عيد القوات المسلحة «انتصارات أكتوبر»

الجمعة 6 أكتوبر

كيف تقضي أيام الأعياد والإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023؟

ويرصد «هُن» في السطور التالية، اقتراحات لقضاء أيام الأعياد والإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023.

السينما

يمكنك قضاء أيام العطلات في مشاهدة الأفلام السينمائية الجديدة، المقرر عرضها في الأعياد المقبلة.

 

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المولات

واحد من الخيارات الجيدة لقضاء يوم أسري أو عائلي مميز.

الشيخ زايد

من الأماكن التي يمكن اختيارها لقضاء أيام العيد، إذ تتميز بمجموعة من الديكورات المدهشة، لذا يزيد الإقبال عليها.

برج القاهرة

من الخيارات المميزة وغير المكلفة لقضاء يوم عطلة مختلف.

شارع المعز

يمتلىء شارع المعز بالديكورات المميزة والعتيقة، لذلك يمكن قضاء يوم مميز في شارع المعز.

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السفر

واحد من الاختيارات الأولى للعائلات وفئة الشباب، لقضاء أيام مختلفة في أجواء تبتعد عن صخب العاصمة. 

الحفلات

يمكنك متابعة حفلات ساقية الصاوي، إذ يعد الإقبال عليها كبيرًا في أيام العطلات الرسمية. 

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كيف تقضي أيام الأعياد والإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023 في المنزل؟

  1. اختيار فيلم مفضل لمشاهدته يوم العطلة.
  2. التقاط الصور العائلية ومشاركتها مع الأصدقاء.
  3. إعداد وجبة شهية في المنزل.
  4. إحضار آيس كريم بالنكهة المفضلة وفواكه وسناكس مفضلة للمتواجدين.
  5. إعداد جلسة دردشة شيقة مع الأصدقاء المتواجدين خارج البلاد.
  6. اجمع أصدقائك في منزلك أيام العطلة لقضاء يوم ممتع ومختلف معهم.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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