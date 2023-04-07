نصائح يجب على الأطفال اتباعها أثناء الصيام لتجنب الجوع والعطش.. «بلاش سكريات»

القاهرة - سمر حسين - صحة

أطفال كثيرة يكون لديها فضول لصيام شهر رمضان المبارك، ولكن هناك بعض الأمهات تمنع أطفالها من ذلك، خوفًا عليهم من الشعور بالعطش والتعب خاصة إذا كانت فترة الصيام طويلة، مع تزامنها مع الذهاب للمدرسة وممارسة المهام اليومية، ونتيجة لذلك يقدم «هن» عدة نصائح يجب على الأمهات إتباعها عند صيام أطفالهن.

تدرج الصيام من ضمن الأشياء التي يجب على الأمهات تعليمها لأطفالهن، وعدم إجبارهم على صيام اليوم كله ويفضل تعويدهم على الصيام بشكل تدريجي، عن طريق صيام الطفل حتى يتعود إلى أذان الظهر، ومن ثم زيادة ساعة تدريجيًا من يوم لآخر، حتى يصل إلى صيام اليوم بأكمله، بحسب موقع «مايو كلينك».

نصائح للأطفال أثناء الصيام

ضرورة حصول الطفل على وجبة السحور، ويُفضل تأخير موعدها قدر الإمكان، وكذلك منع الطفل من بذل مجهود شاق خلال ساعات الصيام، وأيضًا إعطاؤه كميات وفيرة من المياه.

تجنب السكريات

تجنب السكريات من الأشياء التي يجب إتباعها عند صيام الأطفال، ويجب تشجيعهم على تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، لأنها ستزيد من الرغبة الشديدة لتناول الطعام والشراب لديهم، وتوفر القليل من العناصر الغذائية داخل السعرات الحرارية، مع تجنب تناول الأطعمة المحفوظة، لاحتوائها على مواد تزيد من العطش.

ممارسة الرياضة

يفضل خلال الصيام، ممارسة الأطفال للسباحة وكرة القدم لأنهما الأكثر أمانًا، وشرب المياه خاصة في أثناء فترة التمرين لتعويض السوائل، وعدم تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة والمشروبات الغازية.