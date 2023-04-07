سر غناء أهالي المطرية لـ«إيه اليوم الحلو ده» من شرفات وأسطح المنازل (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في أجواء رمضانية مُبهجة، اعتادت منطقة المطرية بالقاهرة عليها، تحديدًا داخل عزبة حمادة، تجمع آلاف الصائمين على مائدة رحمن واحدة، ضمت العديد من المواطنين من مختلف الجنسيات والأعمار وعلى رأسهم أهالي المنطقة، ينتظرون رفع أذان المغرب ليتناولوا جميعًا أول ثمرة تمر ورشفة مياه، قبل تناول الإفطار.

عشرات من أصناف الطعام على أطول مائدة بالمطرية، اعتاد سكان المنطقة على إعدادها كل عام، تجمع شملهم ويتناولون الإفطار في منتصف الشهر الكريم، وسط احتفالات المارة والجيران الذين حرصوا على مشاركة الأهالي، الفرحة العارمة التي تسيطر عليهم في هذه اللحظات.

المطرية كلها بتغني «إيه اليوم الحلو ده»

ورصد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو استكمل فيه باقي أهالي عزبة حمادة بمنطقة المطرية في محافظة القاهرة، فرحة هذا التجمع الكبير، وهم يشاركون بعضهم البعض، غناء «إيه اليوم الحلو ده» للفنان أحمد سعد، من خارج الشرفات في لحظات عفوية يطغى عليها الأجواء العائلية.

تنظيم مائدة الطعام للمرة التاسعة هذا العام

وأكد سيد شلش، 53 سنة، أحد القائمين على تنظيم المائدة، في حديثه لـ«الوطن»، أنّ تنظيم هذه المائدة يأتي للمرة التاسعة هذه العام، إذ يجري تنظيم جمعية طوال العام، يشترك فيها جميع سكان العزبة لجمع المبلغ اللازم لتنظيم المائدة بحلول شهر رمضان المبارك.