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سحور 16 رمضان.. حضري كروكيت البطاطس بالجبنة وابعدي عن التقليدي

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كروكيت البطاطس بالجبنة

مع بدء العد التنازلي لانتهاء شهر رمضان المبارك، عقب مرور نصف الشهر الكريم، تحاول العديد من السيدات البحث عن طرق جديدة ومختلفة لتحضير أطباق متجددة في سحور 16 رمضان، بعيدًا عن أطباق الفول والفلافل، وأكواب الزبادي المتواجدة على طاولة السحور يوميًا. 

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سحور 16 رمضان.. حضري كروكيت البطاطس بالجبنة

وفي سحور 16 رمضان، يرصد «هُن» لربات المنازل، طريقة عمل كروكيت البطاطس بالجبنة، فهو من الأطعمة التي يفضلها كثيرون، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها، وإليكِ الطريقة بخطوات الشيف سالي فؤاد، خبيرة التغذية.

وفيما يلي خطوات طريقة تحضير كروكيت البطاطس بالجبنة في سحور 16 رمضان، لتقديمها مع الجبن والزبادي، والسلطة. 

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مكونات كروكيت البطاطس بالجبنة

نصف كيلو بطاطس

ملح 

فلفل ألوان

بقسماط 

بيض  

زيت

نصف كوب جبنة بارميزان 

بقدونس مفروم

ورق زبدة

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طريقة عمل كروكيت البطاطس بالجبنة

اسلقي البطاطس في الماء بشكل تقليدي، ثم قشريها واهرسيها.

في الخطوة التالية، ضيفي بيضة وملح وفلفل وجبن، وامزجيها جيدًا.

قطعي الخليط على هيئة كرات.

ضعي الكرات فيما بعد داخل خليط من البقسماط والملح والفلفل مع الزيت والجبنة.

ضعي الكرات في الخطوة التالية في البيض، ثم غطيها بالبقسماط.

 ضعي كرات البطاطس في صينية بها ورق زبدة، وادخليها الفرن على 200 درجة، حتى تمام النضج.

يمكنك تحمير كرات البطاطس في الزيت، حتى تنضج وتصبح باللون الذهبي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة