الامارات | الفستق الحلبي.. كنز غذائي معتدل السعرات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتربع الفستق الحلبي على عرش المكسرات التي تستخدم في شهر رمضان المبارك، إذ يدخل في معظم وصفات الحلويات، وكذلك في معمول العيد. ويعتبر من أصناف المكسرات المميزة بانخفاض سعراتها الحرارية، مقارنة بغيره من المكسرات.

إن الفستق الحلبي ليس مجرد نوع لذيذ من المكسرات، بل يحمل كثيراً من الفوائد الصحية. ويعتبر من المكسرات الأخف بالسعرات الحرارية، وتصل السعرات الحرارية في كل 100 غرام من الفستق الحلبي إلى 560 سعرة، منها 20 غراماً من البروتين، و45 غراماً من الدهون، كما يحتوي على 105 ملليغرامات من الكالسيوم. ويعتبر الفستق الحلبي من المكسرات المحتوية على مجموعة من المعادن، منها الزنك والمنغنيز والمغنيسيوم والحديد، إلى جانب فيتامين (أ) وفيتامين (ج) وحمض الفوليك، كما أنه من أفضل المصادر الطبيعية لفيتامين (ب 6) على وجه الخصوص.

يعمل الفستق الحلبي على الحماية من الشيخوخة، نظراً إلأى غناه بمضادات الأكسدة، المادة التي تخفف ضرر الخلايا، وتقلل من فرص الإصابة بالسرطان. وتعتبر مادة اللوتين، من أبرز مكونات مضادات الأكسدة في الفستق الحلبي، وهي مفيدة جداً لصحة العينين.

ويحتل الفستق الحلبي المركز الثاني بعد اللوز، كأكثر نوع مكسرات يحتوي على البروتين، وذلك بسبب غناه بالأحماض الأمينية، التي تعتبر حجر الأساس في تكوين البروتينات، والتي لا يمكن للجسم القيام بتصنيعها، بل يحصل عليها من مصادر غذائية معينة.

يساعد الفستق الحلبي في خفض الوزن، وذلك بسبب احتوائه على الألياف والبروتينات، إذ يزيد تناوله من الشعور بالشبع، وفقدان الشهية، وبالتالي تناول كميات أقل من الطعام. كما أنه لا يتسبب في رفع مستويات السكر بالدم، بل على العكس يقوم بخفضها، ويسهم في تعزيز امتصاص الحديد في الجهاز الهضمي.

• 560 سعرة في كل 100 غرام.

• 20 غراماً من البروتين.

• 105 ملليغرامات من الكالسيوم.