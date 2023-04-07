الامارات | «سكة الرمضاني».. أنشطة تدعم أصحاب المواهب في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمناسبة شهر رمضان المبارك، تنظم هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) فعالية سكة الرمضانية، التي تحتضنها مكتبة الصفا للفنون والتصميم على مدار أسبوعين، يبدأ الأول من السابع إلى التاسع من أبريل الجاري، بينما يقام الثاني خلال الفترة من 14 إلى 16 من الشهر ذاته، حيث سيكون الزوار على موعد للالتقاء بعدد من أصحاب المواهب ومصممي الأزياء، الذين يقدمون تصميمات إبداعية ومنتجات متميزة تجمع بين الثقافة المحلية والحداثة. وتندرج الفعالية تحت مظلة «منصة سكة» المبتكرة والداعمة لأصحاب المواهب الإبداعية، ويأتي تنظيمه في إطار التزامات «دبي للثقافة» بدعم الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، وإيجاد بيئة حاضنة لأصحاب المواهب، وتسهم في تمكينهم.

ويشارك في فعالية سكة الرمضانية أكثر من 15 مصمماً، ومجموعة من العلامات التجارية، وعلى مدار أسبوعين ستتحول حديقة مكتبة الصفا للفنون والتصميم إلى منطقة يجتمع فيها الزوار للاستمتاع بالأجواء الرمضانية، وتناول وجبات السحور المميزة، التي تقدمها تشكيلة من منافذ البيع، ومن بينها «ويش ديزيرت»، و«فيلينجز»، و«ديسبارو»، و«توريخا كافية»، إلى جانب مجموعة منافذ أخرى متخصصة بتقديم المأكولات التقليدية.