الامارات | أناشيد محمود التهامي في عرض حصري على «يوتيوب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدم مهرجان أبوظبي في دورته الـ20 عروضاً حصرية لأعمال الإنشاد الديني «ترنيمة العشق»، و«بنات النجار»، للشيخ محمود التهامي، نقيب المنشدين في جمهورية مصر العربية، وذلك يومي السابع والـ11 من أبريل الجاري، عبر قناة «يوتيوب

» الخاصة بالمهرجان، ضمن أعمال التكليف والأمسيات الخاصة بشهر رمضان المبارك.

وتبث «ترنيمة العشق» في السابع من أبريل في تمام الساعة الـ10 مساءً بتوقيت دولة الإمارات، وهو عمل فني يهدف إلى تقديم الشعر العربي الأصيل بأسلوب عصري، مع الدمج بين الموسيقى العربية والعالمية لمواكبة الحضارات والثقافات المختلفة، مع الحفاظ على المكانة المميزة للشعر العربي، ويجمع العمل بين جمال الموسيقى الروحية والجوانب الاجتماعية والثقافية، مع الحفاظ على فصاحة الكلمات وجمال المعنى، ويشارك في تقديم «ترنيمة العشق» مجموعة من الفنانين الموهوبين، منهم هاني شنودة، والشيخ عبدالرحيم دويدار، ومحمود هلال، وجورجينا حلمي، إضافة إلى 30 عازفاً.

وفي 11 أبريل، يقدم الشيخ محمود التهامي عرض «بنات النجار»، الذي سيبث في تمام الـ10 مساءً بتوقيت دولة الإمارات، وسيشمل مجموعة من القصائد المشهورة في مدح النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، قدمت في كل من مصر والسودان وتونس، ودول المغرب العربي.