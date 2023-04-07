أجمل فساتين زفاف عصرية عملية ومريحة

تميل الشابات الى فساتين زفاف عصرية عملية ومريحة، تستطيع العروس أن تتحرك فيها خاصة إذا كان زفافها بسيط ويقتصر على عدد قليل من المدعوين. قبل أن نقدّم إليك عدة اقترحات بشأن فستان زفافك لإطلالة عروس لا تنسى، يجب أن تعلمي أن الزفاف الضيق لا يقتضي بالضرورة ان تبتاعي فستان زفاف تجاري، أو بثمن ضئيل فكلفة الفستان تكمن في جودة القماش والتفصيل والماركة التي اخترتها، فقد ترتدين جمبسوت على زفافك يكلّف أكثر من فستان طويل مطرز ويتسم بقصة منفوخة. يجب أن نتفق أولاً بأن الحجم لا يحدّد عنصر الإبهار فأنت هي الملكة ويجب أن يواكب هذا اليوم الكبير تطلعاتك. إذا ارتأيت زفافاً بسيطاً وفستاناً عصرياً فالقرار لك لأنك تحبين التميز بفستان أحلامك في يومك المنشود الذي ستحتفظين بذكراه ما حييت.

ماذا تختارين لزفاف عصري؟

إذا كنت من هواة فساتين الزفاف القصيرة، يجب أن تختاري الحذاء بعناية لأنه سيأخذ جزءً هاماً من إطلالتك العرائسية، لذا فلا تترددي في إنفاق ميزانية على الحذاء لأنه سيبرز مع الفستان القصير، وإذا كان فستانك ضيقاً فالملابس الداخلية والإكسسوارات ذات النوعية الجيدة شرط أساسي ليبدو الفستان جميلاً وراقياً.

تابعي المزيد واكتشفي أيهما أجمل فساتين الأعراس البسيطة أم الثمينة؟

- الفستان ذات الأكمام المنفوخة

اختاري الفستان المنفوخ من الحرير الموحد ولتكن الأكمام من التول المزركش والصدر مزركش على شكل قلب. يمكنك الابتعاد عن الطرحة ليكون زيك عملياً وليظهر جمال الأكمام والصدر. اعتمدي تسريحة بسيطة مع هذا الزي وتزيني بأقراط ماسية كبيرة تكفي من دون عقد أو اي إكسسوار آخر.

فستان زفاف بقصة عصرية مع جيليه

فستان زفاف مميز من بنتلي ويفر Bentley Weaver بقصة سترة جيليه خالية من الأكمام، والتنورة منفذة من الخيوط المزركشة بقصة أميرية منفوخة ويزدان الخصر بحزام من الساتان مع مشبك معدني مربع.



- الفستان البليزر مع أكتاف محشوة

ولهواة فساتين زفاف قصيرة، اعتمدي هذا الفستان المصمم على طراز البليزر وهو مزود بحزام يزدان بشعار الدار. ويتسم بأكتاف محشوة تزدان بتول مزركش بأكمام نصفية. ونسقت الدار الفستان العصري العرائسي مع جوارب Fishnet من الشباك البيضاء. ويمكن انتعال حذاء فضي مع أقراط كبيرة طويلة، وشريط من الساتان لتزيين الشعر به.

- الجمبسوت بدلاً من فستان..ولم لا؟

اعتمدي موديلات جمبسوت للعروس الذي يتألف من سروال بساقين واسعتين وخصر عال مع حزام مطرز وبلوزة من التول القاسي المنسدلة بالأكمام المطرزة بالورود، والزي مزود بذيل خلفي لخلق طابع درامي. ويمكنك اعتمار قبعة كبيرة لتتويج اللمسة الرومانسية التي تحتاجين إليها مع هذا اللوك، كما يمكن انتعال صندل عال من الساتان العاجي.

- البدلة الكلاسيكية لزفاف بسيط

إليك هذا المزيج الرائع من سروال ضيق أبيض كريمي وسترة بقصة Peplum تزدان بكشاكش عند الخصر، وهو مزود بتنورة من التول تنسدل كذيل من الوراء. يمكنك تنسيق تنورة التول القصيرة تتفق مع طرح الزفاف القصيرة، ويمكن انتعال ستيليتو شفاف مطرز لتوليد ستايل أنثوي رومانسي على هذا اللوك الرسمي.

- التنورة النصفية المنفّذة من الكروشيه



اخترنا هذا اللوك الذي يتألف من فستان ميدي ضيق من الكروشيه وهو مزود بتنورة Half Skirt من قماش الأورغنزا المنفذة بكروشيه محبوك بالزهور. ويتسم هذا الفستان بياقة عالية وهو خال من الأكمام ويمكن تنسيق إكسسوار للشعر من الشباك أو التول، وانتعال حذاء عال موحد مع هذا الزي.