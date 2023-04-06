ماذا يحدث لجسمك إذا شربت قهوة يوميا على السحور؟.. «الصحة» تجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

يفضل الكثير من الأشخاص تناول القهوة في وقت السحور يوميًا، إذ إنها من المنبهات التي تعطي الجسم شعورًا بالشبع، نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من المركبات المضادة للأكسدة، لكن ربما يجهل البعض الأضرار التي يسببها تناول القهوة، ونتيجة لذلك نقدم في هذا التقرير، ماذا يحدث لجسمك إذا شربت قهوة يوميًا على السحور؟

ماذا يحدث لجسمك إذا شربت قهوة يوميا على السحور؟

كشفت وزارة الصحة والسكان، عبر موقعها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، ماذا يحدث لجسمك إذا شربت قهوة يوميًا على السحور؟، موضحة أنه يجب على الشخص الاكتفاء بتناول فنجان أو اثنين من القهوة أو الشاي يوميًا على السحور، بشرط عدم الإفراط في تناول المشروبات عالية الكافيين نظرًا لأنها تسبب التوتر والقلق.

نصائح وزارة الصحة والسكان

ونصحت وزارة الصحة والسكان، أنه يجب على الأشخاص التوقف عن شرب المنبهات قبل شهر رمضان بأسبوع على الأقل، حتى يتم تجنب الإصابة بصداع شديد، وهو الأمر الشائع بين المواطنين في شهر رمضان.

وحذرت من تناول الأطفال للشاي والقهوة مع الوجبات أو بعدها، لأنهما يمنعان امتصاص الحديد ويسببان الأنيميا، وبالنسبة للأطفال، يجب استبدال الشاي والقهوة بكوب صغير من الأعشاب الطبيعية مثل النعناع والتيليو والينسون، مع مراعاة عدم الإفراط في استخدام السكر، وأيضًا شرب كوب صغير من العصير الطبيعي في المنزل.

وبحسب موقع «healthline»، لابد من اختيار الوقت المناسب لشرب القهوة، لأن شربها في الوقت الخطأ سيؤثر على جسمك، نظرًا لأن القهوة تحفز إفراز المعدة وحمض المعدة، وفي بعض الحالات تسبب الجفاف في أثناء ساعات الصيام، ومن الضروري تجنب تناول القهوة في منتصف الليل لأنها ستؤثر على نومك، إذ تؤدى في الغالب إلى زيادة احتمالية الأرق، لذا يبقى الخيار الأكثر أمانًا، هو تناولها فى الفترة التث تقع بين بعد الإفطار ومنتصف الليل.