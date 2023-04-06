إحدى الغارمات المفرج عنهن تشكر الرئيس السيسي: فكيت ضيقتنا وفرحتنا في أول رمضان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجهت منال علي سعيد، إحدى الغارمات المفرج عنهن بقرار عفو رئاسي في أول رمضان، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي للإفراج عن الغارمات.

وقالت السيدة، خلال احتفالية إفطار الأسرة المصرية بالأسمرات: «أنت فرحتنا في أول يوم رمضان وسط عيالنا، وربنا يسعدك زي ما أسعدتنا، وكنا في ضيقة وكرب جديد، وحضرتك اللي فكيت ضيقتنا وكربنا، ومضينا إيصالات وجبنا احتياجات أكبر من طاقتنا، وبنوعدك إننا مش هنعمل كدا تاني».

وأضافت: «ربنا ميرميك في ضيقة وينصرك ويقويك ويسعدك ويقدرك ويجبر بخاطرك زي مجبرت خاطرنا كلنا»، ليرد الرئيس عليها: «أنت تجربة حية، ومشيتي الطريق دا وشفتيه، ومهم أوي إننا تحكيلنا التجربة دي»، لترد: «أصعب تجربة».

الغارمة: المبلغ اللي عليا 45 ألف جنيه

وأوضحت: «أنا المبلغ اللي عليا كله 45 ألف جنيه، والحكم اللي بنفذ فيه أكثر من 70 سنة، وقضيت اللي قضيته وحضرتك جيت فكيت الكرب دا، وبنصح كل واحد ميمضيش وصولات الأمانة دي خالص، وميخليش حد يكسره وأكتر حاجة بتكسر وصولات الأمانة، وأكثر حاجة كسرتنا حرمانا من عيالنا وبعدنا عنهم».

وتابعت: «مهما نتكلم مش هنقدر نشكر حضرتك على الفرحة اللي أنت فرحتهالنا والأمل اللي ادتهولنا من جديد، والدنيا اللي رجعتنا ليها وكنا فاقدينها خالص»، مضيفة: «مكناش بنجيب على قدنا، وكل واحد بيعاند في اللي جنبه، وأنا ضمنت حماتي وجوزي، بس ممشيناش على قدنا، وبصينا لأكبر من طاقتنا»، ليرد الرئيس عليها: «إيه النصيحة اللي تحبي تقوليها للناس أو التجار».

لترد منال: «يتقوا الله، والـ45 كانوا محسوبين علينا أكثر من 200 ألف، واللي له 5 آلاف طلبهم بالـ50 ألف أو 70 ألف، والحمد لله إننا مرينا بالتجربة دي، وكان ممكن نقع في الأكبر منها بس الحمد لله، وشكرا يا ريس ومهما نقولك شكرا مش هنقدر نوفي قدرك»، ليرد الرئيس «اشكري ربنا».