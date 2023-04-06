الامارات | جنوب السودان: شرطي يقتلع عيني ابنته بيديه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت السلطات في مقاطعة تونج الشرقية بولاية واراب بدولة جنوب السودان، القبض على شرطي اقتلع عيني ابنته التي هربت مع عشيقها.

وقال محافظ المقاطعة ماشوي بيط، إن المتهم المعروف باسم أنجيلو أقانج، قام باقتلاع عيني ابنته البالغة من العمر 18 عاما أثناء إعادتها من قرية كانت قد هربت إليها مع عشيقها.

وصرح بأنه تم نقل الضحية لتلقي العلاج في مرفق صحي بتونج.

وأضاف مسؤول المقاطعة لإذاعة "أي راديو" أنه تم نقل المتهم إلى السجن الرئيسي في مدينة التونج في انتظار المحاكمة.

وحث أفراد الأسرة على التزام الهدوء وحذرهم من اتخاذ القانون بأيديهم.