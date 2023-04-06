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الامارات | تراميسو الزعفران بالقهوة العربية

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إعداد: إيناس محيسن 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تراميسو الزعفران بالقهوة العربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا تكتمل مائدة شهر رمضان من دون الحلويات والمشروبات الباردة والساخنة، المفضلة من أفراد الأسرة عقب الإفطار، الشيف الإماراتية سارة الشحي من «إرث أبوظبي»، تقدم لنا مجموعة من الوصفات البسيطة والسهلة لحلويات ومشروبات من تراث الإمارات.

للقهوة العربية فوائد عديدة، فهي تمدّ الجسم بمواد مضادة للأكسدة، وبدورها تعمل على إزالة الجذور الحرة المسببة للسرطان. كما أنها تقاوم النعاس، ويأتي ذلك بفعل وجود مادة الكافيين في مكوناتها. وإلى جانب كونها المشروب المفضل لأهل المنطقة، ورمز الكرم، تدخل القهوة العربية في كثير من الوصفات.

• «تمدّ القهوة العربية الجسم بمواد مضادة للأكسدة، وتعمل على إزالة الجذور الحرة المسببة للسرطان».

للإطلاع على المقادير وطريقة التحضير، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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