الأطعمة الممنوعة لمرضى السكر في رمضان.. 4 فواكه احذرها

القاهرة - سمر حسين - صحة

على الرغم من الوصول لمنتصف الشهر الكريم، إلا أن الأطعمة الممنوعة لمرضى السكر في رمضان، تشغل اهتمامات الكثير من الأشخاص خاصة مرضى السكر، والأسر التي بها فرد أو أكثر يعاني من السكر، إذ هناك عدة أطعمة يفضل الابتعاد عنها تمامًا حتى لا تزيد من نسبته في الدم، كما أنّ هناك بعض الأطعمة الصحية التي يُفضل لمرضى السكر في رمضان الاعتماد عليها.

الأطعمة الممنوعة لمرضى السكر في رمضان

ووفقًا للصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، وردًا على سؤال ما هي الأطعمة الممنوعة لمرضى السكر في رمضان؟، أوضحت الوزارة، أّن مرضى السكر يعانون عادًة من ارتفاع نسبة السكر في شهر رمضان، بسبب الإسراف في تناول الكثير من الأكلات غير الصحية والحلويات الشرقية المعهودة.

ماذا يتناول مرضى السكر في رمضان على الإفطار؟

وفقًا لما ذكرته «الصحة والسكان»، يجب على مرضى السكر في رمضان، على وجبة الإفطار تناول ماء عادي وليس بارد، مع عدد تمرة أو اثنتين بحليب بدون سكر، ومن ثم يصلي المغرب قبل أن يعود لتناول الطعام حتى تبدأ المعدة في استيعاب الطعام: «يمكن لمريض السكر تقسيم الوجبة نصفين، الأول، خضروات الربع بروتين والربع الباقي نشويات، والابتعاد عن السكريات والحلويات بل الاعتماد على الفاكهة بدلًا منها».

ماذا يتناول مرضى السكر في رمضان على السحور؟

على مرضى السكر في رمضان على السحور، تأخير وجبة السحور حتى لا تكون ساعات الصيام كثيرة، وعليه الاعتماد على البروتين بشكل أساسي مثل الفول أو البيض أو جبنة.

ويجب الابتعاد عن الخبز وتقليل المخللات والحوادق لأنها تؤدي إلى الجفاف أيضًا، وتقليل الشاي والقهوة والنسكافيه للحافظ على السكر.

الأطعمة الممنوعة لمرضى السكر في رمضان

حذر الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس، خلال حديث سابق لـ«هُن»، من عدة أطعمة تحتوي على كميات كبيرة من السكر، إذ يُحظر على مرضى السكر تناولها أو الإفراط فيها، واستبدالها بأكلات صحية لا تحتوي على نسبة كبيرة من السكر.

وسرد أستاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس، الأطعمة على النحو التالي:

الزبادي المُحلى

يحتوي على كميات كبيرة من السكر والسكريات المضافة تصل إلى 15 جرامًا من السكر في العبوة الواحدة.

الخبز الأبيض

يحتوي معظم الخبز الأبيض على سكر مضاف.

الشوفان سريع التحضير

يعد الاختيار الصحي هو الشوفان الكامل الغني بالألياف وفيتامينات B والمغنيسيوم والسيلينيوم والزنك والمعادن الأخرى.

الصلصات والتوابل

يحتوي الكاتشب وصلصة الباربكيو وتتبيلات السلطة المصنوعة من التوت وغيرها على السكر.

مشروبات الطاقة

تعتبر مشروبات الطاقة من المشروبات التي تحتوي على الكثير من السكر.

زبدة الفول السوداني

تحتوي بعض أنواع زبدة الفول السوداني وزبدة اللوز وزبدة الكاجو، على الكثير من السكر والزيوت المهدرجة.

الشوربة المعلبة

تحتوي الشوربات المعلبة على سكر مضاف بكميات تصل إلى 17 جرامًا من السكر

4 أنواع من الفواكه

أشار «الحوفي» إلى أنواع من الفواكه، تحتوي على 80% من السكر، و20% فقط نشا، وهي العنب خاصة الأحمر، البلح خاصة الأسود، التين البرشومي والموز ذو النقاط السوداء.