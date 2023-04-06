الملياردير الأمريكي بيل جيتس ينشر أول صورة مع حفيدته من المصري نائل نصار

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشر الملياردير الأمريكي بيل جيتس، أول صورة تجمعه بحفيدته «ليلى» ابنة جينيفر جيتس، الابنة الكبرى له، و المصري نائل نصار، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وظهر الملياردير الأمريكي بيل جيتس، وهو يحمل حفيدته الصغيرة بين يديه، مدونًا:«لا استطيع الانتظار لرؤيتك تكتشف العالم».

الملياردير الأمريكي بيل جيتس ينشر أول صورة مع حفيدته

وحرص الملياردير الأمريكي بيل جيتس، في أول صورة شارك بها، جمعته بحفيدته من المصري نائل نصار، على وقف خاصية التعليقات، والاكتفاء بالحصول على آلاف تسجيلات الإعجاب.

ابنة بيل جيتس تحتفل بإنجابها من المصري نائل نصار

وكان الفارس المصري نائل نصار، رُزق خلال الفترة الماضية، بمولودته الأولى من جينيفر ابنة رجل الأعمال الأمريكي بيل جيتس، إذ أطلق عليها الاسم العربي «ليلى».

وعقب الإنجاب، انتقل المصري نائل نصار، وزوجته، جينيفر، ابنة بيل جيتس، من منزل زواجهما، للعيش في شقة جديدة في مدينة نيويورك، إذ شارك حينها بصورة تجمعه بزوجته، معلًقا: «المشي في الحياة معك إلى الأبد، هو ببساطة أكبر نعمة، من كان يعرف أن عيد الحب سيبدو مختلفًا بشكل مدهش هذا العام، أحبك أكثر مما تتخيلي».

تهنئة اللجنة الأولمبية المصرية

وهنأت اللجنة الأولمبية المصرية، نائل نصار، كاشفة اسم المولودة، من خلال بيان عبر حسابها الرسمي بموقع «فيسبوك»، مدونة: «يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، رئيس اتحاد الفروسية المصري، بالتهنئة للفارس الأولمبي المصري نائل نصار، لاعب منتخب مصر للفروسية وزوجته جينيفر بيل جيتس بالتهنئة بمناسبة المولودة الجديدة ليلى».