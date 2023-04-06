لايف ستايل

من هي «لمياء» صديقة سيف في مسلسل جعفر العمدة؟.. ابنة فنانة وخطيبة «الشرنوبي» الأولى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لما كتكت

نجح مسلسل جعفر العمدة المُذاع على فضائية «dmc»، في ظهور العديد من الوجوه الشابة والصاعدة، التي جذبت الأنظار إليها بسبب حجم الدور والشخصية المسنودة إليها، فضلًا عن ملائمتها للشخصيات التي تجسدها، وعلى رأس الفنانين الصاعدين، جوري بكر، القائمة بدور «وداد» ودعاء الحكم التي تجسد دور شقيقة «جعفر» والفنانة الشابة لما كتكت، «لمياء» صديقة سيف. 

من هي «لمياء» صديقة «سيف» في جعفر العمدة؟

ونجحت الفنانة الصاعدة لما كتكت في خطف الأنظار، إذ جسدت دور صديقة «سيف»، ابنة الراقصة عزيزة، بمسلسل جعفر العمدة التي جسدت دور الفتاة المادية، الباحثة عن الأموال والهدايا أولًا دون النظر لأي أمور أخرى، لتلفت الأنظار إليها خاصة بسبب الحوار بينها وبين «أحمد داش» والفنانة فريدة سيف النصر، التي تجسد دور والدتها.

fc2ea8a3e9.jpg

533c297af9.jpg

من هي «لمياء» صديقة «سيف» في مسلسل جعفر العمدة؟ 

ويرصد «هُن» عدة معلومات عن الفنانة لما كتكت، وفقًا لصفحتها الرسمية على موقع «إنستجرام».

- فنانة صاعدة شابة، بدأت مؤخرًا في عدة مسلسلات بأدوار ثانوية، خلال السنوات القليلة الماضية، التي عُرضت في شهر رمضان.

- وُلدت في 22 نوفمبر 1994.

- ابنة المنتج الراحل إسماعيل كتكت.

- ابنة الفنانة الشهيرة أمل رزق. 

2a75dad54d.jpg

438aab58ff.jpg

-  تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية.

- تفضل الخيل والسفر، وتشارك العديد من الصور التذكارية مع الخيول عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

1892b562b1.jpg

- تعد الخطيبة الأولى للفنان محمد الشرنوبي، ولكن لم تدم فترة الخطوبة طويلة، فانتهت عقب 8 أشهر فقط، وصرحت حينها الفنانة الشابة، بأن قرر الانفصال جاء نتيجة الاختلاف في وجهات النظر، وأنها تتمنى له التوفيق فيما هو قادم.

ec2a6de71e.jpg

مسلسل جعفر العمدة

وتدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعي، إذ يبحث بطل العمل «محمد رمضان» عن ابنه بعد خطفه منه قبل سنوات طويلة، يشارك في بطولته كلًا من الفنانة هالة صدقي، زينة، منة فضالي، مي كساب، إيمان العاصي، دعاء حكم، عصام السقا، ومن إخراج محمد سامي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا