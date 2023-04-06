من هي «لمياء» صديقة سيف في مسلسل جعفر العمدة؟.. ابنة فنانة وخطيبة «الشرنوبي» الأولى

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نجح مسلسل جعفر العمدة المُذاع على فضائية «dmc»، في ظهور العديد من الوجوه الشابة والصاعدة، التي جذبت الأنظار إليها بسبب حجم الدور والشخصية المسنودة إليها، فضلًا عن ملائمتها للشخصيات التي تجسدها، وعلى رأس الفنانين الصاعدين، جوري بكر، القائمة بدور «وداد» ودعاء الحكم التي تجسد دور شقيقة «جعفر» والفنانة الشابة لما كتكت، «لمياء» صديقة سيف.

من هي «لمياء» صديقة «سيف» في جعفر العمدة؟

ونجحت الفنانة الصاعدة لما كتكت في خطف الأنظار، إذ جسدت دور صديقة «سيف»، ابنة الراقصة عزيزة، بمسلسل جعفر العمدة التي جسدت دور الفتاة المادية، الباحثة عن الأموال والهدايا أولًا دون النظر لأي أمور أخرى، لتلفت الأنظار إليها خاصة بسبب الحوار بينها وبين «أحمد داش» والفنانة فريدة سيف النصر، التي تجسد دور والدتها.

من هي «لمياء» صديقة «سيف» في مسلسل جعفر العمدة؟

ويرصد «هُن» عدة معلومات عن الفنانة لما كتكت، وفقًا لصفحتها الرسمية على موقع «إنستجرام».

- فنانة صاعدة شابة، بدأت مؤخرًا في عدة مسلسلات بأدوار ثانوية، خلال السنوات القليلة الماضية، التي عُرضت في شهر رمضان.

- وُلدت في 22 نوفمبر 1994.

- ابنة المنتج الراحل إسماعيل كتكت.

- ابنة الفنانة الشهيرة أمل رزق.

- تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية.

- تفضل الخيل والسفر، وتشارك العديد من الصور التذكارية مع الخيول عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

- تعد الخطيبة الأولى للفنان محمد الشرنوبي، ولكن لم تدم فترة الخطوبة طويلة، فانتهت عقب 8 أشهر فقط، وصرحت حينها الفنانة الشابة، بأن قرر الانفصال جاء نتيجة الاختلاف في وجهات النظر، وأنها تتمنى له التوفيق فيما هو قادم.

مسلسل جعفر العمدة

وتدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعي، إذ يبحث بطل العمل «محمد رمضان» عن ابنه بعد خطفه منه قبل سنوات طويلة، يشارك في بطولته كلًا من الفنانة هالة صدقي، زينة، منة فضالي، مي كساب، إيمان العاصي، دعاء حكم، عصام السقا، ومن إخراج محمد سامي.