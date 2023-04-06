طريقة عمل بلح الشام.. حضريه زي المحلات بالظبط

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

بلح الشام من الحلويات الشرقية، التي لها مذاق مختلف، ويحب معظم الأسر تناوله في شهر رمضان، لمذاقه المميز، ويٌباع بأسعار مختلفة وفقًا للحشوات والتزيين، ويمكن إعداده في المنزل بخطوات سهلة وسريعة لضمان جودته، ويقدم مطبخ «هُن» إليكِ طريقة عمل بلح الشام، بخطوات الشيف «نجلاء الشرشابي»، حسب برنامجها «على قد الإيد».

طريقة عمل بلح الشام دون قمع

المقادير:

- كوبان ماء.

- أربع بيضات.

- كوبان ونصف كوب دقيق.

- 50 جرامًا من الزبد.

- فانيليا.

- ملعقة كبيرة نشا.

- ثلاثة ملاعق كبيرة سميد.

- شربات.

- فستق مجروش للتزيين.

- زيت للقلي.

طريقة عمل بلح الشام

- في البداية يجب في طريقة عمل بلح الشام، وضع الزبدة على النار مع الماء، وتقلبيهما سويَا.

- ضيفي خليط الدقيق والنشا والسميد، وقلبي المكونات حتى يصبح عجين.

- ارفعي الخليط من على النار واتركيه يبرد قليلا.

- ضيفي البيض تدريجيًا، مع الفانيليا وقلبي المكونات، ثم ضعي العجينة في كيس حلواني بدلًا من القمع.

- شكلي الخليط أصابع في زيت غزير متوسط الحرارة.

- اتركيه حتى يصبح لونه ذهبي، ثم توضع في الشربات، ويزين بالفستق ويقدم.

طريقة عمل بلح الشام السهلة

المقادير:

- ربع كوب من الدقيق.

- ملعقة كبيرة نشا.

- رشة ملح.

- فانيليا.

- ثلاثة بيضات.

- كوبان سكر.

- عصير ليمون.

- أربعة أكواب من الزيت.

خطوات تحضير الشربات

- في قدر صغير على النار، ضيفي كمية السكر المذكورة إلى الماء والليمون.

- اخلطي المكونات جيدًا حتى تصل إلى الغليان.

- اتركيه حتى يبرد.

طريقة عمل عجينة بلح الشام

- ضعي في إناء كبير الماء والزبدة، واحضري وعاء آخر ضعي به النشا والدقيق والملح ثم اخلطيهم جيدًا.

- قلبي المكونات جيدًا حتى تحصلين على خليط متجانس.

- ارفعي القدر وضيفي البيض إلى المزيج مع التقليب حتى يمتزج.

خطوات تحضير بلح الشام السهلة

- ضعي كمية مناسبة من الزيت في مقلاه على النار.

-جهزي كيس وضعي العجين المجهز داخله، واصنعي به ثقب من الأسفل.

- ابدأي في تشكيل العجين على شكل اسطواني، حسبما ترغبين.

- كرري الخطوة على المتبقي من العجين، لطريقة عمل بلح الشام.

- اقليه في زيت ساخن، وقدميه لأولادك خلال شهر رمضان.