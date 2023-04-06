7 فوائد لتناول البصل النيء.. يحافظ على صحة القلب والعيون

القاهرة - سمر حسين - صحة

يفضل الكثير من الأشخاص، تناول البصل النيء مع العديد من الأطعمة والوجبات باختلاف أشكاله وأنواعه، خاصة مع الأسماك في الأعياد والمناسبات، لكن ربما لا يدري البعض، أهمية تناول البصل النيء على الصحة وما هي الفوائد التي تعود على الأشخاص الذين يتناولونه وما هي المخاطر الذي يقي منها؟

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، فوائد صحية لتناول البصل النيء، على الجسم خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

فوائد صحية للبصل النيء

الدكتورة مروة شعير، أستاذ مساعد الأغذية بمعهد تكنولوجيا الأغذية، أوضحت لـ«هُن»، فوائد تناول البصل النيء، قائلةً: «يحتوي على مركبات الكبريت، التي تساعد على تحفيز إنتاج الأنسولين في الجسم، ويساعد أيضًا في الحفاظ صحة العيون، كونه يحتوي على الكاروتينات التي تساعد على الحفاظ على الرؤية، بخلاف قدرته على تقوية المناعة في الجسم، وتقليل نسبة الكوليسترول، والحفاظ على صحة القلب، والتقليل من خطر الإصابة بقرحة المعدة التي يعاني منها البعض».

يقي من أمراض الجهاز الهضمي والتخلص من السموم

وأشارت أيضًا إلى أنّ تناول البصل النيء، يساعد على الوقاية من الأمراض، قائلةً: «يعتبر عنصر فعال للتخلص من السموم في الأجسام، إذ يعتبر البصل يعمل على الوقاية من الأمراض، وهو من العناصر الطبيعية التي تقي من الأمراض المختلفة التي تصيب الجسم، إذ يحافظ على صحة الجهاز الهضمي وتعزيز انتظام الأمعاء، والتقليل من خطر الاصابة بالإمساك والتهاب واضطراب الجهاز الهضمي، كما يعتبر من أهم أنواع الأغذية الصحية».

فوائد تناول البصل النيء على الصحة

ومن أهم الفوائد الصحية لتناول البصل النيء، هو الحفاظ على قوة العظام والأسنان، كما يساعد فى تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام، وخفض مستوى السكر في الدم وتقليل الالتهابات، مع تحسين صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.